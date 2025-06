Uomini e Donne, chi è la “possibile tronista”: l’indiscrezione divide il pubblico

Il gran finale dell’edizione è andato in onda solo pochi giorni fa, eccezionalmente in prima serata. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno lasciato Uomini e Donne insieme e si è trattato dell’ennesimo lieto fine della stagione: soprattutto per quanto riguarda il trono over, quest’anno si sono formate tantissime coppie all’interno del programma targato Maria De Filippi.

Come ogni anno, la trasmissione è in pausa per il periodo estivo e tornerà in onda solo a settembre, ma sul web sono già spuntate le prime indiscrezioni circa la nuova stagione. Nello specifico, circa la possibile nuova tronista che proverà a trovare l’anima gemella in tv. Non un nome qualunque, poiché si tratta di un volto già noto al pubblico di Canale 5, che non mette d’accordo proprio tutti.

Uomini e Donne, spunta il nome della possibile nuova tronista: la conosciamo già

Solo pochi giorni fa è andata in onda una delle scelte più emozionanti della storia di Uomini e Donne. Gianmarco Steri è entrato nel cuore del pubblico e non solo: la redazione e tutto il team della trasmissione, compresa Maria De Filippi, hanno voluto scrivere una lettere al giovane romano, ringraziandolo al termine del suo percorso. Che si è concluso con la scelta di Cristina e il ‘no’ a Nadia Di Diodato.

Proprio Nadia, però, potrebbe salire sul trono a settembre, come riportato nelle scorse ore da Deianira Marzano nelle sue stories di Instagram. Niente di ufficiale, una semplice indiscrezione ma che sta facendo già discutere i numerosi appassionati del dating show. Da un lato c’è chi sarebbe felice all’idea che l’ex corteggiatrice abbia una seconda possibilità dopo la delusione ricevuta. Dall’altra chi, invece, non la ritiene adatta al ruolo di tronista o, semplicemente, preferirebbe vedere volti nuovi.

Al momento non esistono notizie ufficiali, ma non si esclude che la De Filippi possa offrine un’altra chance alla Di Diodato, proprio come ha fatto con Gianmarco dopo la ‘non scelta’ di Martina De Ioannon, oggi felicemente fidanzata con Ciro Solimeno. Una seconda chance che, per Steri, si è rivelata quella fortunata: il barbiere romano ha trovato l’amore con Cristina e i due sono inseparabili da quando hanno lasciato lo studio insieme.

Per quanto riguarda notizie ufficiali circa i protagonisti della nuova edizione, bisognerà attendere ancora un po’: le prime registrazioni della prossima stagione si terranno a fine agosto. Come sempre, però, non mancheranno indiscrezioni, gossip e voci di corridoio, che renderanno interessante l’estate dei fan di Uomini e Donne, nonostante la mancata messa in onda.