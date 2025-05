Clamoroso ritorno di fiamma a Uomini e Donne: beccati insieme

I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme dopo tanto tempo e i fan non possono non credere al ritorno di fiamma.

Manca sempre meno al gran finale di stagione di Uomini e Donne. Le ultime registrazioni del dating show si sono già tenute dei giorni scorsi, ma le puntate occuperanno la fascia pomeridiana di Canale 5 fino alla fine del mese. Il momento più atteso dal pubblico è, senza dubbio, quello della scelta di Gianmarco Steri, che uscirà dal programma con una delle sue corteggiatrici.

Anche all’interno del trono over, però, nel corso di questa edizione si sono formate tantissime coppie, che hanno deciso di viversi il loro sentimento a telecamere spente. A proposito di coppie nate a Uomini e Donne, nelle scorse ore è arrivata un’indiscrezione decisamente inaspettata, che riguarda due tra i protagonisti più discussi degli ultimi anni: sono stati avvistati insieme, di nuovo.

Uomini e Donne, torna una delle coppie più discusse: ritorno di fiamma in arrivo?

Gli appassionati di Uomini e Donne sanno che è arrivato quel momento dell’anno. Quello in cui devono prepararsi a salutare l’amato dating show per qualche mese poiché, come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in vacanza anche questa estate. Anche nel corso di questa edizione sono nate diverse storie, ma è una ex coppia che sta facendo chiacchierare non poco gli i fan.

Nelle sue stories di Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso un’immagine che ritrae due ex protagonisti dello show, di nuovo insieme dopo un bel po’ di mesi. Si tratta di Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, che avevano lasciato il programma insieme all’inizio del 2024, salvo poi interrompere la relazione a novembre dello stesso anno. Lui era tornato in trasmissione, mentre lei ha preferito proseguire la sua vita lontano dalla luci delle telecamere.

Nel corso di questa edizione, Alessio è stato protagonista di diverse conoscenze, tra cui l’ultima (turbolenta) con Valentina. Al termine della stagione, però, il cavaliere non ha avuto lieto fine e, stando a quanto suggerisce l’immagine condivisa da Pugnaloni, ha rivisto la sua ex. I due sono stati beccati insieme in un locale a Lecce, città di origine dell’ex dama: ritorno di fiamma in arrivo?

Questo è quello che ha riportato Pugnaloni sui social: “Claudia mi ha confermato che si sono visti, a detta sua lui è sceso per lavoro a Lecce ed essendosi lasciati in buoni rapporti, sono usciti insieme”. Al momento, insomma, nulla di ufficiale, ma non si esclude che tra i due possa riaccendersi la scintilla. Ai fan della coppia non resta che attendere ulteriori news o eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.