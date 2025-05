Giuseppe e Rosanna, è già arrivata una (triste) segnalazione dopo Uomini e Donne

Un’edizione più che fortunata per i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate dell’attuale stagione, si sono formate tantissime coppie, molte di più rispetto agli anni precedenti. Da Margherita e Dennis a Fabio e Giovanna, fino a Cristina e Ivan. A decidere di proseguire la conoscenza a telecamere spente, però, sono stati anche (a sorpresa) Giuseppe e Rosanna.

Nella puntata trasmessa il 13 maggio, dopo molti tira e molla, la dama ha ammesso di ricambiare il sentimento mai nascosto del cavaliere e ha deciso di lasciare il programma con lui. Un finale inatteso, ma che ha fatto emozionare i presenti in studio, spiazzati dall’improvviso cambio di rotta della coppia. Che, però, potrebbe essere già in crisi, come riporta una segnalazione sul web.

Uomini e Donne, è già finita tra Giuseppe e Rosanna? La segnalazione

Per Giuseppe è stato colpo di fulmine, mentre Rosanna ci ha messo un po’ per convincersi che il cavaliere siciliano fosse l’uomo giusto per lei. Qualche settimana fa, però, i due protagonisti del trono Over di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare il programma assieme, vivendosi la loro storia fuori dalla tv. Una storia che potrebbe essere già in bilico, come riportato da Lorenzo Pugnaloni.

Tutto è nato dalla segnalazione di una fan, che ha raccontato di aver sentito Giuseppe raccontare (in un supermercato) di essere di cattivo umore per via di un litigio con Rosanna. Per andare più a fondo alla questione, Pugnaloni ha contattato l’ex dama e non ha potuto che confermare la segnalazione inviatale dall’utente. Non solo, a quanto pare tra i due è successo qualcosa di più grave di un semplice litigio.

“Purtroppo Giuseppe e Rosanna sono in crisi, non si tratta solo di una semplice lite. Ho appena sentito lei e mi ha confermato la segnalazione. Lei mi ha detto che ha preso una posizione“, si legge sulla pagina Instagram dell’esperto di gossip. A quanto pare, insomma, Rosanna sembrerebbe avere avuto l’ultima parole in quella che potrebbe essere una rottura definitiva,

Al momento non esistono notizie ufficiali, ma già nel corso della conoscenza a Uomini e Donne i due sono entrati più volte in conflitto. Da un lato Giuseppe si è sempre mostrato molto innamorato di Rosanna, dall’altro la dama ha spesso definito l’atteggiamento del cavaliere troppo pressante. Ai fan della coppia non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e se i due riusciranno a trovare un punto di incontro.