Gianmarco e Cristina, primi avvistamenti dopo Uomini e Donne: stanno ancora insieme?

Sono passati circa dieci giorni dalla scelta più attesa dell’anno. Anche se non è ancora stata trasmessa su Canale 5. Nelle riprese di Uomini e Donne tenutesi domenica 11 maggio 2025, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, preferendola alla “rivale” Nadia Di Diodato. Una decisione non semplice per il romano, che fino a questo momento ha dimostrato di essere interessato ad entrambe.

Una forte delusione per Nadia, ma una grande gioia per Cristina: la ormai ex corteggiatrice salernitana ha risposto con un sì deciso e i due hanno lasciato la trasmissione insieme dopo la consueta pioggia di petali rossi. Nei giorni successivi alla scelta, però, della neo coppia non c’è stata traccia: nessuna foto, né indiscrezioni o voci di gossip. Fino a qualche ora fa, quando è spuntata un’immagine decisamente eloquente.

Uomini e Donne, arriva la prima foto di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Gianmarco e Cristina stanno ancora insieme dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne? In tanti se lo sono domandato dopo aver saputo della scelta attraverso le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni. Nei giorni successivi alla nascita della coppia, infatti, non sono trapelate notizie circa la nuova storia d’amore, né positive né negative. Nelle scorse ore però una sorpresa.

La pagina Instagram “Coatters_” ha condiviso un’immagine che in poto tempo ha fatto il giro del web. Un’immagine che ha fatto innamorare i fan della coppia che, come si può ben notare, appare più unita che mai. Lo scatto (rubato) ritrae Gianmarco e Cristina di spalle, abbracciati, e nello sfondo Salerno: a quanto pare, l’ex tronista ha raggiunto la Ferrara nella sua città natale.

I fan che nei giorni scorsi si sono ‘preoccupati’ per il silenzio social possono tirare un sospiro di sollievo, poiché i due ex volti di Uomini e Donne sono ufficialmente una coppia. Per visionate foto ufficiali o scatti postati da loro stessi bisognerò, però, attendere la messa in onda della scelta su Canale 5. Solo dopo quel momento, infatti, i partecipanti allo show avranno il via libera per condividere contenuti sui loro social, senza rischiare alcuno spoiler.

Stando alle ultime indiscrezioni, la scelta finale di Gianmarco dovrebbe andare in onda lunedì 26 maggio, con il dating show pronto a salutare il pubblico qualche giorno dopo, venerdì 30 maggio. Come ogni anno, la trasmissione targata Maria De Filippi andrà in pausa in estate, per poi tornare in onda regolarmente a settembre, con le prime registrazioni in programma per la fine di agosto.