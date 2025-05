Giovanni e Francesca dopo Uomini e Donne: gesto clamoroso, lui mostra tutto

Mancano poco più di dieci giorni al gran finale di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, il dating show di Maria De Filippi si concluderà venerdì 30 maggio, con diversi colpi di scena sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Oltre alla tanto attesa scelta di Gianmarco Steri, che uscirà dalla trasmissione con una tra Cristina e Nadia, anche dame e cavalieri avranno decisioni da prendere.

Al centro della scena, in particolare, ci sarà Giovanni Siciliano, che tornerà in studio dopo essere stato assente in alcune registrazioni. Il cavaliere napoletano sceglierà di tornare sui suoi passi per riconquistare una dama in particolare, Francesca Cruciani, con la quale le cose non si erano messe benissimo. I due, però, potrebbero aver deciso di darsi un’altra possibilità e, a telecamere spente, Giovanni ha fatto un gesto ‘choc’ per lei.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano protagonista di un gesto importante per Francesca Cruciani

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne è accaduto di tutto, sono volate persino della scarpe in studio. Protagonista della scena, diventata virale sui social, è stata Francesca Cruciani, che, in preda ad un attacco di rabbia, ha tolto il suo decolleté e lo ha scagliato contro Giovanni. Una scena iconica, che il cavaliere ha voluto rendere addirittura indelebile, come ha mostrato sul suo canale Tik Tok.

“Quando uno ti chiede hai avuto mai un colpo di fulmine nella vita? Dico no, io ho avuto il colpo di tacco, non il colpo di fulmine”, sono state le parole di Giovanni, che sui social ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. Una scarpa rossa, proprio come quella che Francesca le ha lanciato in studio durante uno degli ultimi faccia a faccia avuti nel programma di Maria De Filippi.

“Eccolo qua, guardate quanto è bello. Utilizza delle scarpe bellissime, ci vuol anche il fisico per poterle portare e lei ce l’ha. Ah l’amore, l’amore…”, ha aggiunto il cavaliere, che pur non avendo mai menzionato Francesca, si è chiaramente riferito a lei. Tutto fa pensare, quindi, che dopo l’ultima registrazione del dating show i due abbiano deciso di frequentarsi fuori dal programma.

Come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Giovanni era tornato nel programma proprio per riproporsi alla Cruciani e chiederle di riprendere la conoscenza. La dama, nonostante i trascorsi poco felici, non ha potuto dire di no e ha accettato di proseguire la frequentazione anche a programma concluso. Al pubblico non resta che attendere eventuali aggiornamenti social per scoprire come e se proseguirà la storia nata al trono over.