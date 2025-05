Uomini e Donne, Maria De Filippi ha già scelto la nuova tronista: è famosissima

Anche questa edizione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione ma la data dell’ultima puntata, al momento, non è ancora certa. Con ogni probabilità il dating show saluterà il pubblico tra venerdì 23 maggio e venerdì 30 maggio, per poi tornare in onda regolarmente a partire da metà settembre. Un finale attesissimo dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire le nuove coppie che si formeranno.

In particolare, i telespettatori sono curiosi di conoscere in nome della scelta di Gianmarco Steri, ancora diviso tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. L’attuale stagione di Uomini e Donne insomma non è ancora terminata ma, stando alle ultime indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe già individuato la possibile nuova tronista della prossima edizione. Qualcuno che conosciamo benissimo.

Uomini e Donne, indiscrezione bomba: chi potrebbe essere la nuova tronista del dating show

Non è raro che Maria De Filippi offra il trono di Uomini e Donne a volti già noti al pubblico. Di recente lo ha fatto con le due ex protagoniste di Temptation Island Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon e con i due ex corteggiatori Michele Longobardi e Gianmarco Steri. La prossima tronista del dating show però potrebbe clamorosamente provenire dal mondo di Amici, per la prima volta in assoluto.

A lanciare il gossip è stato Riccardo Signoretti su Nuovo Tv: secondo quanto si legge sul settimanale, la padrona di casa avrebbe intenzione di puntare su una delle ballerine professioniste più celebri del dating show, Francesca Tocca. Tornata nel cast di Amici lo scorso marzo, la ballerina ha da poco concluso la sua storia con Raimondo Todaro, dopo un riavvicinamento avvenuto nel 2021-

“Anche Maria De Filippi pensa alla prossima stagione de suo dating show. Chi metterà sul trono over? Maria vuole sul trono l’ex di Todaro. Infatti pare proprio che tra le favorite ci sia Francesca Tocca. La ballerina è tornata single dopo l’addio a Raimondo Todaro, ed è così bella da assicurare il pieno di corteggiatori e di ascolti. Lei accetterà?”, si legge su Nuovo Tv.

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, che la diretta interessata non ha né smentito né confermato. Al pubblico non resta che attendere fine agosto, quando, come di consueto, si terranno le prime registrazioni della stagione. Grazie alle anticipazioni, sarà possibile scoprire chi sono i nuovi protagonisti, chi tornerà nel parterre degli over e chi, invece, lascerà ufficialmente lo show.