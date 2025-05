Temptation Island, la prima tentatrice arriva da Uomini e Donne

L’estate non è il periodo più ricco dal punto di vista della programmazione tv, ma è anche quello che regala al pubblico una delle trasmissioni più amate e seguite di sempre. Come ogni anno, anche questa estate arriveranno le avventure di Temptation Island e, molto probabilmente, il docu-reality dedicato alle coppie raddoppierà: oltre all’edizione ‘nip’, ci sarà anche quella vip.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno le coppie che decideranno di testare i propri sentimenti nel programma targato Maria De Filippi. Al momento non esistono nomi ufficiali, ma le prime indiscrezioni circa i probabili protagonisti stanno già circolando sul web. E, a quanto pare, tra le prossime tentatrici del docu-reality potrebbe esserci una ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Temptation Island, indiscrezione bomba: tra le single l’ex volto di Uomini e Donne?

Temptation Island sta per tornare in onda con una grossa novità. Dopo tanti anni il programma condotto da Filippo Bisciglia trasloca in Calabria: non sarà più il villaggio sardo Is Morus Relais ad ospitare le coppie, ma il Calalandrusa Beach, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Nuova location ma format identico, con tentatori e tentatrici pronti a mettere zizzania tra le coppie protagoniste dello show.

A proposito di tentazioni, stando a quanto riportato da Lollomagazine.it, tra le single della prossima edizione dello show potrebbe esserci anche Amal Kamal, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show l’ha conosciuta nelle vesti di corteggiatrice di Michele Longobardi, ma il percorso sul trono del napoletano non ha avuto lieto fine poiché il tronista ha abbandonato il programma dopo aver adottato comportamenti non previsti dal regolamento.

Stando alle prime voci, Amal potrebbe tornare in televisione proprio nelle vesti di tentatrice nel villaggio dei fidanzati e non sarebbe la prima volta che una protagonista di Uomini e Donne approdi a Temptation Island. Viceversa, non è raro che ex protagonisti del programma delle coppie si rimettano in gioco sul trono, proprio come è avvenuto lo scorso anno a Martina De Ioannon.

Nel caso in cui l’indiscrezione fosse confermata, bisognerà capire se Amal parteciperà alla versione ‘normale’ del programma o a quella vip. Questa estate, infatti, dovrebbe tornare anche l’edizione dedicata ai volti noti e, quindi, alle coppie famose. La prima, salvo cambiamenti, dovrebbe andare in onda a giugno, mentre la versione vip sarebbe stata fissata verso la fine della stagione estiva.