Uomini e Donne, colpo di scena per Morena a pochi giorni dal finale

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, in arrivo su Canale 5, ci sarà un finale inaspettato per Morena Farfante, una delle dame più in vista di quest’anno.

Manca sempre meno alla conclusione di questa stagione di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ultima puntata del dating show sarà registrata domenica 11 maggio 2025 e il programma dovrebbe terminare a fine mese. Come sempre, negli ultimi appuntamenti dell’edizione, i protagonisti del trono over sono tenuti a prendere diverse decisioni prima dello stop estivo.

Uscire dalla trasmissione in compagnia di un partner o tornare, eventualmente, a settembre per provare a trovare l’amore? Oltre a Gianmarco Steri, che farà la sua scelta nel corso dell’ultima registrazione, anche diverse coppie del trono over lasceranno la trasmissione. Colpi di scena a non finire in studio, anche per Morena Farfante, una delle dame più chiacchierate dell’edizione.

Uomini e Donne, gli spoiler delle prossime puntate: lieto fine per la dama Morena

Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Morena Farfante è stata una delle dame più in vista del parterre femminile degli over. Durante la sua permanenza in studio, la dama ha frequentato diversi cavalieri, da Mario Cusitore a Giovanni Siciliano, senza avere mai il lieto fine. A sorpresa, però, nelle ultime settimane c’è stato il colpo di scena per la protagonista del dating show di Canale 5.

Da qualche settimana, Morena sta frequentando Francesco ma della loro conoscenza non si è parlato molto in studio. Fino alle ultime registrazioni dello show, tenutesi il 4 e il 5 maggio del 2025, quando il pubblico ha potuto sapere di più sulla frequentazione tra i due volti del trono over. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, nella registrazione del 4, Morena si è infastidita per alcune parole pronunciate da Francesco.

Quando Morena ha dichiarato di essere molto presa da lui, il cavaliere ha ammesso di non provare ancora un sentimento vero e proprio, spingendo la dama ad abbandonare il centro studio e tornare al suo posto nel parterre. Nella registrazione del giorno successivo, il 5 maggio, tutto però è stato stravolto. Gli spoiler rivelano che Morena e Francesco sono usciti insieme dal programma.

La coppia, quindi, ha deciso di proseguire la conoscenza a telecamere spente e non è stata l’unica, in quella registrazione: anche Guido e Gloria hanno scelto di dare una chance seria al loro rapporto e hanno salutato il programma. Tante nuove coppie in questo finale di stagione, tra cui anche quella formata da Rosanna e Giuseppe, che, dopo il turbolento tira e molla con Sabrina, ha trovato l vero amore.