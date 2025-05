Uomini e Donne, colpo di scena: Margherita si è fidanzata, chi è lui

Ancora pochi giorni di messa in onda e poi il pubblico dovrà prepararsi al grande stop. Come accade ogni anno, anche questa estate Uomini e Donne andrà in pausa: il dating show di Maria De Filippi non sarà trasmesso nel corso dei mesi estivi. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, l’ultima registrazione della stagione si terrà domenica 11 maggio, con la scelta del tronista Gianmarco Steri.

Prima del gran finale, però, diverse coppia sono già uscite dalla trasmissione insieme, come accaduto qualche giorno fa a Giuseppe e Rosanna (la puntata non è stata ancora trasmessa su Canale 5). E a grande sorpresa, nella registrazione di domenica 4 maggio, anche Margherita Aiello ha abbandonato il programma in dolce compagnia: tra la dama di origini siciliane e un cavaliere è scoppiato l’amore.

Uomini e Donne spoiler: Margherita ha trovato l’amore con un cavaliere

È stata una delle dame più chiacchierate dell’attuale edizione di Uomini e Donne. Un’edizione durante la quale Margherita Aiello non è stata molto fortunata, poiché le sue frequentazioni non hanno avuto lieto fine. Da Mario a Giovanni, fino alla recente conoscenza con Pierpaolo, che dopo alcune settimane ha deciso di interrompere tutto. Per la dama, però, c’è stato il colpo di scena finale.

Come ha riportato Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, Margherita Aiello ha lasciato lo studio in compagnia di Dennis, un cavaliere approdato nel programma da poco tempo. Della conoscenza tra i due non si è parlato molto in trasmissione, ma a quanto pare, seppur in poco tempo, è nato un sentimento forte e reale tra i due protagonisti del trono over.

Le anticipazioni rivelano che i due hanno lasciato il programma insieme, mano nella mano, per viversi la loro storia a telecamere spente. Diversa, invece la sorte della ‘nemica’ di Margherita, Morena Farfante. Nella stessa registrazione, del 4 maggio, la dama si è seduta al centro studio con Francesco, il cavaliere che sta frequentando da ormai diverse settimane, ma tra loro qualcosa non è andato.

Morena si è dichiarata molto presa da lui, mentre Francesco ha ammesso di non provare ancora un sentimento così forte nei confronti della dama. Ragion per cui la Farfante, stando agli spoiler, si sarebbe alzata e sarebbe tornata al suo posto, delusa dalle parole del cavaliere. I due troveranno un punto di incontro entro la fine dell’edizione o il futuro della “coppia” resterà in bilico? Al pubblico non resta che attendere la prossima registrazione per scoprire tutti i colpi di scena del gran finale.