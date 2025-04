Uomini e Donne, lite furibonda tra gli over: lei gli tira una scarpa

L’attuale edizione di Uomini e Donne sta per chiudere i battenti e per i protagonisti del trono più amato della tv è tempo di prendere delle decisioni. Sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Se da un lato Gianmarco Steri sembra essere ancora lontano da un scelta, dall’altro anche diversi protagonisti dell’over sono tutt’altro che in sintonia. Ne è una prova l’ultima registrazione.

Come è noto, tra le registrazioni delle puntate e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diversi giorni ma grazie alle anticipazioni è possibile sapere in anteprima quanto accaduto in studio. Nelle riprese di mercoledì 23 aprile è successo davvero di tutto, come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it: una ‘coppia’ del trono over è arrivata al capolinea in modo decisamente turbolento.

Uomini e Donne anticipazioni, scoppia una lite furiosa: vola una scarpa tra i due protagonisti over

Tra i grandi protagonisti dell’attuale stagione di Uomini e Donne c’è senza dubbio Giovanni Siciliano. Il napoletano ha conosciuto diverse dame, ma, almeno per il momento, non ha trovato quella capace di farlo innamorare. Anche la storia con Luana è terminata ma, nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 24 aprile, è emerso che il cavaliere ha ricercato la sua vecchia fiamma Francesca Cruciani.

In un primo momento, Francesca aveva deciso di rifiutare gli inviti dell’uomo e di non accettare ulteriori uscite con lui, non volendosi sentire la seconda scelta di nessuno. A quanto pare, però, le cose sono cambiate: i due si sono visti ma il loro incontro non è finito per niente bene. Stando a quanto riportato da Lollomagazine.it, durante la loro esterna sono volate parole forti.. e non solo!

Durante la discussione, Francesca avrebbe addirittura lanciato una scarpa verso Giovanni. Per scoprire ulteriori dettagli della lite bisognerà attendere la messa in onda della puntata, ma stando alle anticipazioni il diverbio tra i due sarebbe proseguito anche in studio, con toni molto accesi. Tutto fa pensare che anche la seconda possibilità che Francesca ha voluto dare al cavaliere non è andata a buon fine.

Era stato proprio Giovanni a ricercare Francesca poiché si era reso conto che, tra tutte le dame che aveva frequentato nel programma, lei era quella più affine a lui e quella con la quale aveva trascorso le serate più belle. Nonostante il ripensamento del cavaliere, però, tra i due non c’è stato lieto fine. Rottura definitiva o ci sarà il colpo di scena finale?