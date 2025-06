Cupshe, i costumi interi modellanti da sfoggiare in spiaggia quest’estate

I costumi interi sono un must di stagione. Indossarli quest’estate ti permetterà di avere in spiaggia un look alla moda e chic, specialmente se decidi di indossare i costumi interi modellanti sexy di Cupshe.

Cupshe, per chi non ne fosse a conoscenza, è un marchio di abbigliamento da spiaggia nato da soli 10 anni. I suoi prodotti sono di qualità, eleganti e convenienti per chi desidera sfoggiare look trendy senza spendere eccessivamente. Oltre ai costumi da bagno, da Cupshe è possibile acquistare abbigliamento da spiaggia come abiti, copricostumi e tanto altro ancora.

3 costumi interi modellanti sexy di Cuphse da avere quest’estate

I costumi interi modellanti di Cupshe possono essere acquistati online, ti basterà scegliere la taglia giusta per te e mettere nel carrello i tuoi prodotti preferiti. Intanto, però, abbiamo selezionato per te ben 3 costumi modellanti firmati Cupshe da avere assolutamente: sono colorati, alla moda e mettono d’accordo tutti i gusti!

Il costume modellante viene progettato con l’obiettivo di contenere, quindi rendere più piatte delle zone specifiche del corpo e scolpirne delle altre. Il prodotto perfetto per chi desidera valorizzare la propria bodyshape e sentirsi a proprio agio anche in costume da bagno!

Costume intero retrò con scollo profondo

Lo scollo profondo è una delle tendenze dell’estate 2025. Lo abbiamo visto protagonista dei costumi interi di tendenza, lo trovi anche nel costume intero modellante retrò di Cupshe. In questi giorni lo trovi anche scontato del 20%, l’occasione perfetta per comprare il costume a poco più di 30 euro!

Costume intero Crossed Paths Tummy Control

La scollatura asimmetrica rende il costume intero Crossed Paths Tummy Control uno dei più belli della stagione. La tonalità beige lo rende elegante e sofisticato, puoi indossarlo anche come body per un aperitivo in spiaggia e abbinarlo a shorts e sandali gioiello. La copertura dei glutei e il taglio a metà gamba permettono al costume di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipologia di bodyshape.

Beach Siren Slim & Sclupt

Anche questo è un costume che vedrai spesso in spiaggia quest’estate. La scollatura a cuore e la nuance rossa rendono il costume intero Cupshe uno dei più ricercati della stagione. Oltre a sfoggiare un look impeccabile, con questo costume non rinuncerai alla comodità. Le spalline sono regolabili, le coppe sono morbidi e anche rimovibili.

Non ti resta che selezionare la taglia e mettere nel carrello i tuoi costumi interi modellanti preferiti di Cupshe per un’estate all’insegna della moda, dell’eleganza e della comodità!