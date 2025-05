Costumi da bagno interi: i modelli di tendenza da non perdere per un’estate all’insegna della moda

I costumi da bagno interi sono un classico che non passa mai di moda. Scopri quali sono i modelli più in voga!

Con l’arrivo dell’estate non bisogna farsi trovare impreparate: quali sono le tendenze in fatto di costumi interi da sfoggiare in riva al mare? Dal classico total black in contrasto con altre nuance più in voga del momento alle fantasie più bizzarre e vivaci, per quest’estate sarà impossibile passare inosservate in spiaggia.

Quali sono i modelli di tendenza per l’estate 2025 che vorrai indossare anche tu? Il costume intero è uno dei modelli più in cool della calda stagione. Non farti sfuggire questa tendenza!

Costumi interi tendenze: i modelli più in voga

Se da una parte i costumi interi si fanno sempre più particolari negli ultimi anni, non mancano nelle collezioni estive varianti dallo stile più classico, a cominciare da quelle a tinta unita.

Total black

Il total black è ormai un evergreen. Indossarlo in spiaggia è di tendenza, quindi perché non sfoggiare un costume intero nero e valorizzare il look con gli accessori più chic del momento?

I brand e le maison propongono modelli semplici e più elaborati, tutto quello che dovrai fare è trovare il costume più adatto a te!

A fantasia

Ma a farsi notare nelle nuove proposte sono soprattutto i costumi interi a fantasia, creazioni molto gettonate soprattutto tra le più giovani.

I fiori saranno protagonisti indiscussi dei costumi interi della stagione estiva 2025, anche le fantasie geometriche e i colori messi in contrasto tra di loro non passeranno inosservati. Torna la tendenza animalier e per quest’anno potrai sfoggiare un costume intero sgambato con stampa leopardata.

Bandeau

Alle amanti di uno stile più audace e intrigante, arriva la tendenza del modello bandeau. Prende il posto del famoso costume cut-out, le fasce modellano la body shape e aiutano a mettere in risalto l’abbronzatura. Perfetto per chi desidera un costume intero chic ed elegante.

Con cintura

Indossare gli accessori in spiaggia è tra le tendenze più cool del momento, ecco perché tra i costumi interi di tendenza per l’estate 2025 risalta il modello con cintura. Ideale per sottolineare il punto vita e creare contrasto con un accessorio di tendenza senza, però, mettersi alla ricerca dell’abbinamento perfetto.

Cioccolato in spiaggia

Ebbene sì, nonostante i colori vivaci, le fantasie eccentriche e gli accessori in vista, oltre al total black uno dei protagonisti dell’estate 2025 sarà il costume intero total… brown! Una nuance calda ed elegante, è perfetta da impreziosire con gioielli dorati e mettere in risalto l’abbronzatura.

