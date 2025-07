Tradimento, c’è una buona notizia (e una molto brutta) per i fan della soap

Arrivano le prime indiscrezioni sul ritorno in tv di Tradimento, ma non ci sono solo novità positive per gli appassionati della dizi.

Quello estivo è un periodo particolarmente ricco per gli appassionati di soap opera turche. Se da un lato la maggior parte dei programmi televisivi si ferma durante i mesi più caldi, dall’altro Mediaset ha deciso di introdurre diversi nuovi titoli per ‘tappare’ i buchi nei palinsesti. Da La Forza di una donna a La notte nel cuore, fino alla nuova arrivata del pomeriggio Forbidden Fruit.

Tante novità ma anche una sospensione: per far sì che il gran finale di stagione sia trasmesso nel periodo autunnale, la messa in onda di Tradimento è stata interrotta a fine giugno. Non una buona notizia per i numerosi appassionati della dizi, che dovranno attendere diverso tempo prima di rivedere in onda Guzide & company. Nelle scorse ore, però, è arrivata una conferma importante.

Tradimento, arriva la conferma: buona notizia per gli appassionati, ma anche uno stop

Non è la prima volta che Mediaset decide di sospendere una soap sul più bello. Lo aveva fatto anche con Terra Amara, stoppando gli episodi per tutto il corso dell’estate e facendo ripartire la regolare messa in onda solo in autunno. È quello che accadrà anche con Tradimento, la soap che ha preso il posto di Endless Love, riscuotendo grande successo nel pubblico del nostro Paese.

Da circa una settimana, la messa in onda della serie che racconta la storia di Guzide Ozguder è stata interrotta, sia per quanto riguarda il daytime che nella prima serata. Una modifica della programmazione che andrà in onda fino a settembre e, a quanto pare, c’è già una data. Stando alle ultime indiscrezioni, l’amata soap opera turca tornerà in onda su Canale 5 venerdì 12 settembre, in prima serata, ma c’è un ‘ma’.

La serie sarà trasmessa regolarmente in prime time, ma l’appuntamento giornaliero nella fascia pomeridiana dovrebbe essere cancellato. Mancando ormai poche puntate al gran finale, Mediaset avrebbe pensato di “conservarle” tutte per la prima serata, la fascia più importante e più prolifica dal punto di vista degli ascolti. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, quindi, Tradimento tornerà esclusivamente con la puntata serale del venerdì sera.

Cosa accadrà alla fascia pomeridiana? Al momento non esistono notizie ufficiali, ma col ritorno dei programmi di Maria De Filippi, non tutte le soap in onda in estate potranno trovare una collocazione anche nei palinsesti autunnali. La rete dovrà quindi decidere il futuro delle serie che, nei mesi estivi, terranno compagnia al pubblico di Canale 5.