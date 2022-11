Come vestirsi con un look animalier: tips e consigli

È un grande classico della moda e quest’anno torna a essere la protagonista dei look autunno-inverno: parliamo dell’unica e inimitabile stampa animalier. Prorompente ed estremamente cool, l’animal print ci conquista con la sua anima ruggente, trasgressiva, permettendoci di creare outfit davvero incredibili!

Vogliamo essere indimenticabili? Vediamo allora quali sono i must have da avere assolutamente e come abbinare al meglio i capi animalier.

Pantaloni leopardati, il passepartout autunnale

Chi dice che quelli leopardati non siano i pantaloni eleganti di tendenza in questa stagione? Noi di sicuro no e infatti li mettiamo al primo posto dei look più cool da creare con la stampa animalier. Da indossare con una camicia in pendant per total look leopardato abbinato a una giacca in pelle: strepitoso!

Foto H&M | Abbigliamento animalier

La minigonna animalier è la più glamour questo autunno

La minigonna è una delle tendenze di stagione più amate dalle fashion addicted, ma se zebrata diventa il must have irrinunciabile! Come potremmo non amarla? La sua allure rock si abbina alla perfezione a stivali con i lacci e un semplice dolcevita nero.

Foto Bershka | Abbigliamento animalier

Qualcuno ha detto stivaletti pitonati?

Se esiste una stampa che mixa eleganza e carattere è sicuramente quella pitonata. La amiamo, non possiamo farne a meno: sarà forse perché è il non plus ultra dello stile? Puntiamo su degli stivaletti alla caviglia pitonati per completare un look semplice con jeans dritti e a vita alta neri e camicia oversize.

Foto Stradivarius ! Abbigliamento animalier

Il capospalla perfetto è quello animalier, no doubt!

Piumone o cappotto? Se l’indecisione ci attanaglia, scegliamo la pelliccia sintetica, da indossare sopra una jumpsuit aderente. E per essere delle vere Catwoman prediligiamo quelle a stampa animalier! Un vero tocco di stile anche come cappotto oversize, che non ci farà passare inosservate. L’abbinamento top? Gli stivali in vernice altissimi al ginocchio!

Foto Guess | Abbigliamento animalier

Giacca in jersey: come resistere al modello zebrato?

Lo stile comfy non passa mai di moda, specialmente con il freddo e se ci chiediamo come vestirsi comode ma eleganti la risposta ci arriva direttamente da uno dei trend di stagione: la giacca over in jersey con stampa zebrata. Morbidissima e delicata nel suo bianco e nero, si sposa benissimo con stivali bianchi e borsa a tracolla, provare per credere.

Foto Zara | Abbigliamento animalier

Un accessorio che non possiamo non avere: i guanti animalier

Vi abbiamo già parlato degli accessori must have dell’autunno, ma i guanti animalier sono quelli da avere assolutamente quest’anno. Indossati con una camicia in pelle donano quel pizzico di brio al look che ci fa impazzire!

Foto Roberto Cavalli | Abbigliamento animalier

Bucket hat sì, ma assolutamente leopardato

La tendenza cappelli non si arresta nemmeno questo autunno inverno, ma il bucket hat animalier è veramente l’accessorio top da comprare subito e indossare in abbinamento ai colori moda dell’anno. Essere glamour non è mai stato così semplice!

Foto Etro | Abbigliamento animalier

I cardigan lunghi animal print sono il must di stagione

Quest’anno è cardigan mania, dalle passerelle al fast fashion il cardigan lungo non manca mai e i modelli sono tantissimi, eleganti e casual ma sempre, sempre strepitosi! La stampa animalier se inserita in un pattern tinta unita dalle nuance delicate li rende davvero insuperabili: proviamoli sui nostri amati leggings e un paio di kitten heels.

Foto Only | Abbigliamento animalier

A tutto collant: leopardati sono super cool

Le sfilate della Paris Fashion Week e della Milano Fashion Week ci hanno fatto innamorare del look total print animalier, specialmente quando a un minidress a stampa leopardata o zebrata abbiniamo dei collant in pendant. Le scarpe? Se vogliamo osare ancora di più scegliamo degli stivali colorati!

Foto Gucci | Abbigliamento animalier

La borsa diventa super se a stampa animalier

Le borse di tendenza sono tantissime e tutte super cool, dalla borsa in ecopelliccia a quella a mezzaluna, ma come possiamo non citare lo strepitoso modello leopardato?

Foto Mango | Abbigliamento animalier

Semplicemente perfetto su un look total black o in color tortora, ma anche come pezzo forte di un outfit animal print che mescola texture e tessuti in un tripudio di glamour!