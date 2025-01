Mango, i cappotti in saldo da avere nel guardaroba quest’inverno

Quali sono i cappotti Mango in saldo da avere nel guardaroba? Ecco quali prendere con gli sconti per look alla moda!

Con i saldi è impossibile non approfittarne, se hai bisogno di rifare il guardaroba e il tuo budget è abbastanza limitato, puoi mettere nel carrello tutti quei capi d’abbigliamento in sconto così da poter rivoluzionare il tuo guardaroba.

L’inverno è una stagione ancora lunga, ecco perché potresti aver bisogno di acquistare un nuovo capospalla da poter indossare fino all’arrivo della prossima stagione. I cappotti firmato Mango sono eleganti, alla moda e soprattutto in saldo, ma quali sono i modelli più belli su cui puntare?

Ecco tre proposte da mettere nel carrello per sfoggiare outfit di classe e allo stesso tempo comodi e pratici per ogni occasione!

Cappotti Mango in saldo, 3 must have di stagione da mettere nel carrello

I saldi non dureranno ancora a lungo, quindi è importante non rimandare l’acquisto e scegliere con cura il capospalla che ti terrà compagnia fino all’arrivo della bella stagione.

Quali sono i cappotti Mango in saldo da mettere nel carrello? Puoi acquistarli online oppure visitare uno degli store in tutta Italia e provare direttamente il tuo capospalla preferito!

Cappotto Mango leopardato pelliccia sintetica in saldo

Versatile ed eccentrico, l’animalier è il trend dell’anno 2025 da non farsi sfuggire. Se vuoi iniziare a sfoggiare i tuoi look leopardati, scegli la pelliccia sintetica proposta da Mango. La trovi scontata del 42%, quindi potrai pagarla 69,99 euro invece di 119,99 euro!

Da indossare su capi eleganti, come un pantalone nero a palazzo e uno stivale con tacco, oppure su jeans e gonne in pelle. Una pelliccia versatile che può essere messa in contrasto con tantissime altre nuances di tendenza! Non perdere i nostri suggerimenti su come abbinare la stampa animalier.

Cappotto lana incrociato con bottoni

Con il suo grigio chiaro pastello, il cappotto lana incrociato conquista il podio dei migliori cappotti Mango in saldo. Elegante e raffinato al punto giusto, puoi indossarlo su tailleur, mini dress, tubini, ma anche su jeans, tute e pantaloni ampi. Un capospalla versatile da avere nel guardaroba! Costa solamente 49,99 euro!

Cappotto dritto 100% cotone

Un must di stagione, il classico cappotto dritto color beige è un evergreen a tutti gli effetti. Da avere sempre nel guardaroba per qualsiasi occasione, il cappotto firmato Mango lo trovi scontato del 49%: lo paghi solamente 45,99 euro ed è 100% cotone!