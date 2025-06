5 consigli per chi vuole coltivare i bonsai in casa in modo facile e veloce

I bonsai sono piccoli, carini e anche semplici da coltivare se sai come fare. Un ottimo passatempo per chi ha il pollice verde e, soprattutto, non ha molto tempo, poiché rientrano tra le piante a bassa manutenzione.

Sto per svelarti tre segreti rubati ai giardinieri per coltivarli al meglio. Sei pronta a scoprire di cosa sto parlando? Cominciamo subito.

5 consigli rubati ai giardinieri per coltivare i bonsai

Coltivare un bonsai in casa può sembrare un’arte complicata riservata a esperti pazienti e meticolosi. In realtà, con alcuni accorgimenti, anche chi è alle prime armi può godersi la bellezza e la serenità che un bonsai sa regalare.

Ecco 3 consigli semplici ed efficaci per iniziare a coltivare bonsai in casa in modo facile e veloce, evitando gli errori più comuni.

Il primo passo fondamentale è scegliere un bonsai adatto all’ambiente domestico e al proprio livello di esperienza. Non tutte le specie sono adatte alla coltivazione in casa: alcune richiedono molta luce naturale, altre condizioni di umidità difficili da mantenere in un appartamento.

Per chi ha cominciato da poco, le specie più consigliate sono:

Ficus retusa: resistente, tollera bene gli ambienti interni e l’irrigazione non sempre perfetta;

Zelkova (olmo cinese): cresce rapidamente, ha bisogno di luce ma è molto adattabile;

Crassula (albero di giada): è una pianta grassa, quindi molto semplice da gestire anche per chi non ha il “pollice verde”.

Un errore comune è posizionare il bonsai dove “sta bene esteticamente”, senza considerare le sue esigenze vitali. La maggior parte dei bonsai da interno ha bisogno di molta luce indiretta. Il posto ideale è vicino a una finestra ben esposta, preferibilmente a sud-est o sud-ovest.

Poi ti dico anche di fare tanta, ma tanta attenzione, a far sì che non siano esposti alla luce diretta del sole in estate. Quindi, specialmente in questo periodo, attenta.

Uno degli errori più frequenti è l’eccesso d’acqua. Il bonsai non ama i ristagni: il terreno dev’essere umido ma non fradicio. Come assicurartene? Beh, ti basta toccare il terriccio con un dito per capire.

Non è necessario concimare spesso: una volta al mese, con un concime specifico per bonsai, è sufficiente durante la stagione di crescita (primavera-estate).

Infine, pota con delicatezza e solo quando serve: elimina i rami secchi e controlla la forma della pianta, ma senza esagerare. La bellezza del bonsai sta anche nella sua naturale imperfezione. Vedrai che, seguendo tutti questi consigli, farai crescere al meglio le tue piante.