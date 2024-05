Come abbinare stampe animalier, il trend della primavera estate

I consigli per abbinare al meglio le stampe animalier, ecco come sfoggiare questa vivace fantasia in primavera!

Sembra non passare mai di moda, la stampa animalier si conferma una delle tendenze della primavera estate. Abbiamo visto il trend wild anche nelle fredde giornate invernali, su sciarpe, gonne e cappotti da indossare in qualsiasi occasione, la stampa animalier sarà anche protagonista della primavera estate 2024.

Come abbinare al meglio questo tipo di stampa? Particolare ed eccentrica, chi indossa l’animalier non passa di certo inosservato. Se vuoi rimanere al passo con le tendenze, la stampa maculata non potrà sfuggire al tuo guardaroba. Ecco, quindi, i consigli di stile su come abbinare la stampa animalier!

Come indossare il maculato con stile ed eleganza questa primavera estate

La stampa animalier rimane senza dubbio protagonista assoluta del look. Se non ami particolarmente il look total, potresti optare per qualche accessorio come una borsa o un modello di scarpe di tendenza.

Come abbinare, quindi, la stampa maculata? Impegnativa da indossare, gli errori di stile con l’animalier potrebbero essere dietro l’angolo. Ecco perché è importante sapere cosa consigliano i guru della moda e i brand del momento.

Per quanto riguarda i colori è importante abbinare l’animalier ad una tonalità chiara e abbastanza neutra, quindi via libera con il beige in tutte le sue sfumature, il bianco e il grigio. Anche il nero si conferma uno dei colori più belli da indossare con l’animalier, specialmente quanto si è alla ricerca di un look più elegante.

Anche colori vivaci come il rosso fuoco e il fucsia potrebbero rendere il tuo look una meravigliosa esplosione di colori. Tra i colori più accesi rientra anche l’arancione, puoi decidere di indossare un look total orange e spezzare con un capospalla animalier o una maxi bag maculata.

Per un look più casual, invece, potresti optare per il denim, una camicia animalier si sposa perfettamente con un modello di jeans di tendenza come quello a palazzo o il tanto amato boyfriend jeans.

Per uno stile più glam rock, invece, potresti indossare la giacca biker total black specialmente per un look da sera! L’effetto pelle si abbina perfettamente alla stampa maculata. Evita di creare un mix di fantasie, quindi privilegia tutto ciò che è minimal e privo di stampe così da lasciare l’animalier protagonista dell’intero outfit,

Ora non ti resta che creare il tuo look perfetto per questa primavera estate con il trend più amato del momento!