Giacca biker, per aggiungere un tocco casual ad ogni look

È quasi tempo di abbandonare piumini, giubbini trapuntanti ed ecopellicce super calde per introdurre nei nostri outfit capi spalla più leggeri, dalle vibes primaverili, come il chiodo in pelle. Un esempio? La giacca biker è un must irrinunciabile per tutte le fashion addicted e non risente assolutamente del passare del tempo, al contrario diventa sempre più una tendenza cool.

Vediamo allora quali sono i modelli migliori per completare il nostro look dandogli quel tocco casual che amiamo tanto!

Oversize, per lo stile street che amiamo

H&M ci permette di comprare un chiodo in pelle da vere biker spendendo poco e già questo dovrebbe entusiasmarci. Ma come se non bastasse, lo propone oversize, abbondante nella linea e nello stile!

Foto H&M

Modello genderless con cintura finale in vita e chiusura a zip obliqua: semplicemente il top se indossato sopra un paio di jeans taglio dritto e sneakers, ma anche con stivaletti platform. Aggiungiamo un cappello beanie per essere ancora più cool.

Biker colorato? Why not!

Sfatiamo il mito che un giubbino in pelle debba essere per forza nero per essere trendy. Il colore sarà il protagonista del 2022 e allora perché non comprare una giacca biker colorata?

Foto Zara

Da Zara possiamo trovarlo in effetto pelle, corto alla vita e in una tonalità di verde delicata ma glamour. All’iconica chiusura obliqua si affiancano tasche con cerniera metallica e i passanti sulle spalle che fanno tanto anni ’50! Per un effetto sbalorditivo indossiamolo con un outfit super colorato!

Vera pelle e linea classica: il top

Andiamo sulla vera pelle con il modello di Mango nella collezione Committed. 100% in pelle ovina, questo biker è corto con collo revers e dal taglio classico che è sempre una garanzia di stile.

Foto Mango

Con un’attenzione tutta speciale alla sostenibilità, grazie a un processo di lavorazione a bassissimo impatto ambientale, questo biker in vera pelle permette di sentirci coccolate dalla sua morbidezza e allo stesso tempo essere cool. Con un abito attillato è speciale, ma con una minigonna in pelle l’effetto punk rock è assicurato!