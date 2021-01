Colori di tendenza che puoi trovare da Zara, H&M e Mango

Negli ultimi anni, oltre ai soliti capi in nero e bianco, abbiamo visto fiorire le vetrine dei negozi di capi d’abbigliamento colorati. Dalle tonalità pastello a quelle più accese, i brand di moda, sia luxury che low cost, hanno introdotto nelle loro collezioni articoli coloratissimi, seguendo ovviamente le tendenze del momento.

Se i colori del 2021 per Pantone sono il giallo e il grigio, nella moda trovano largo spazio anche capi e accessori lilla, azzurri e rosa. Ma non solo.

Vediamo quindi quali sono i colori di tendenza che potete trovare nelle collezioni di brand come Zara, H&M e Mango.

Beige

Il beige è sicuramente un evergreen, un colore che non passa mai di moda e ritroviamo ogni anno nelle nuove collezioni dei nostri brand preferiti. Da Zara, in store e online, potete trovare diversi capi in questa tonalità di colore. Noi vi proponiamo il loro blazer oversize in tessuto misto lana, con colletto a revers e pratiche tasche anteriori.

Se anche in inverno non sapete rinunciare a top e canotte, da H&M troverete tantissimi prodotti beige, come questo body in jersey a costine con sgambatura altissima e scollo arrotondato.

Tra gli articoli disponibili da Mango troviamo un capo must have per l’inverno 2021: il piumino. Questo modello, in un bellissimo beige scuro, è realizzato in 100% pelle ovina con etichetta Committed, ed è quindi realizzato con fibre e/o precessi di produzione sostenibili a ridotto impatto ambientale.

Lilla, tra i colori di tendenza dalla primavera all’inverno

Un colore che è andato fortissimo la scorsa estate e che continua ad essere presente in tutte le nuove collezioni è il lilla. Da Zara potrete trovare dei pratici e confortevoli jogger in questa colorazione, con vita e orli elasticizzati e tasche laterali. Questo capo, tra l’altro, fa parte della collezione Join Life ed è quindi realizzato con almeno il 50% di cotone organico.

Se invece siete alla ricerca di un bel maglione, da Mango troverete, anche a prezzo scontato, questo bellissimo pullover lilla intrecciato con collo stondato ed estremità a coste.

Per tutte le fan delle camicie, da H&M troverete tantissimi modelli in questa colorazione. Tra le tante, noi vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa camicia in twill di cotone dalla linea morbida, con tasche laterali e bordo leggermente arrotondato in basso.

Azzurro

Un altro colore apprezzatissimo quest’anno è l’azzurro. Che sia un baby blu o un ceruleo, lo ritroviamo nelle collezioni di moltissimi brand. Zara, ad esempio, propone questo gilet con scollo a v con tasche anteriori e chiusura frontale con bottoni gioiello. Inoltre, anche questo capo è della collezione Join Life ed è realizzato con almeno il 50% di poliestere riciclato.

Per tutte le amanti dei beanies, H&M propone un bellissimo berretto azzurro, ad un prezzo contenuto, realizzato in morbida maglia a coste a doppio strato, con patch sul davanti.

Semplice, ma allo stesso tempo super cool, questa t-shirt in colore azzurro di Mango è perfetta da indossare con i blazer e i jeans skinny, in 100% cotone e con scritta stampata sul davanti.

Rosso

Anche se ci siamo lasciati le festività natalizie alle spalle, il rosso è un colore che non passa mai di moda. Tra le tantissime proposte, da Zara potete trovare, attualmente in sconto, questa gonna pantalone con fiocco sul davanti, chiusura laterale con cerniera e orlo con volant. Elegantissima e perfetta da utilizzare anche in estate con le vostre sneakers preferite.

Il rosso è un colore che sta bene anche sulle borse. Ancora di più se di tendenza per il 2021, come le chains bag. Da Mango potete trovare questa bellissima pochette con catena dorata, tracolla regolabile e chiusura con clip.

Un altro must have da avere assolutamente nel vostro guardaroba nel 2021 sono gli abiti e le camicie con maxi colletto. Questo H&M lo sa bene e nella sua nuova collezione propone un abito bordeaux con balze e colletto bianco. Molto preppy style, questo abito è realizzato in tessuto felpato di misto cotone e si chiude con un pratico bottone nella parte posteriore.

Il verde è tra i colori di tendenza per il 2021

Chi di verde si veste di sua beltà è certo, dice il detto. Quello che possiamo assicurarvi è che con un capo in questa tonalità di colore, che sia chiaro o scuro, non passerete di certo inosservate.

Per tutte le amanti delle jumpsuit, Zara propone una tuta con scollo a v, maniche a sbuffo e dettaglio della cintura a contrasto. Perfetta da indossare con un maxi cardigan e delle decolleté, magari a punta.

Sempre parlando di maxi colletti, H&M quest’anno propone nella sua linea Conscious questo pullover, realizzato in poliestere riciclato, con ampio colletto. Un capo intramontabile e dalla linea casual, adatto alle vostre passeggiate in cerca di occasioni.

Il verde menta è un colore che fa impazzire più o meno tutte. Mango propone, tra gli articoli della nuova collezione, questa felpa in 100% cotone dalla linea semplice con collo stondato ed estremità a coste. Un capo perfetto anche per fare sport o per concedersi una bella passeggiata in un parco.