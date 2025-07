La Forza di una Donna, spoiler turchi: spunta un’altra sorella (segreta) di Bahar

Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate de La Forza di una Donna in arrivo su Canale 5, con Bahar che potrebbe scoprire di avere una sorella che non ha mai conosciuto.

Come se la vita non fosse stata già abbastanza crudele con lei, Bahar dovrà fare i conti anche con un grave problema di salute. I malesseri della protagonista de La forza di una donna hanno un nome, poiché le è stata diagnosticata una grave forma di anemia. La donna si sottoporrà a delle cure ben specifiche ma che non daranno i risultati sperati: la sua vita sarà in serio pericolo.

L’unico modo per avere salva la vita è quello di sottoporsi a un trapianto di midollo osseo, ma non sarà semplice trovare un familiare compatibile all’operazione. Qualcuno, però, sarà individuato ma la gioia lascerà spazio molto presto all’angoscia: Sirin, l’unica possibile donatrice, non sarà affatto d’accordo ad aiutare la sorella maggiore, con cui non ha mai avuto un buon rapporto. È in questo frangente che spunterà fuori una possibile seconda sorella di Bahar...

La Forza di una Donna, spoiler dalla Turchia: Bahar ha un’altra sorella? Colpo di scena dal passato

In un momento di massima difficoltà per Bahar, la madre Hatice riuscirà a mettere da parte ogni rancore e compirà un gesto importante per la figlia. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Forza di una Donna rivelano che, quando Sirin si deciderà, finalmente, di fare da donatrice a Bahar, i medici scopriranno che la ragazza ha l’ittero e non potranno proseguire con l’operazione.

I familiari di Bahar cadranno nuovamente nel panico più totale, ma sarà a quel punto che Hatice prenderà in mano la situazione. La donna metterà da parte l’orgoglio e si recherà da colei che è stata l’ex amante del marito Hamdi: per quale motivo? Hatice si ricorderà di un pettegolezzo diffusosi anni addietro, secondo cui il marito avrebbe avuto un’altra figlia proprio con la sua amante.

La speranza di Hatice è che quella voce si riveli vera, cosicché Bahar possa contare su un’altra sorellastra e, quindi, su un’altra possibile donatrice di midollo osseo. La visita di Hatice, però, non darà i frutti sperati poiché la donna, anche lei di nome Bahar, non potrà fare altro che confessare alla sua vecchia ‘rivale’ di non aver dato mai alla luce un figlio nato dalla storia con Hamdi.

Bahar, quindi, non ha nessuna altra sorella oltre Sirin e Hatice sarà disperata vedendo svanire anche quest’altra speranza. Le condizioni di salute della mamma di Doruk e Nisan, nel frattempo, si faranno sempre più delicate e non ci sarà molto tempo da perdere.