La Forza di una Donna, finale tragico: terribile omicidio nell’ultima puntata

Come finisce la soap opera turca in onda su Canale 5: finale drammatico, il protagonista de La Forza di una Donna morirà.

È un’estate ricca di soap opera sul nostro piccolo schermo. Gli appassionati di dizi turche stanno festeggiando poiché Mediaset ha lanciato tantissimi titoli nuovi in occasione della bella stagione. Uno di questi è La Forza di una Donna, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Una storia intensa, quella di Bahar Cesmeli, pronta a tutto per crescere i suoi figli.

Dopo la scomparsa del marito, Bahar si è ritrovata in una condizione di assoluta povertà insieme ai suoi bambini Doruk e Nisan. Le difficoltà, per lei, non mancheranno neanche nelle prossime puntate e, stando alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, il gran finale sarà drammatico. Nell’ultima puntata della terza stagione della soap, si consumerà un tremendo omicidio

La Forza di una Donna, spoiler ultima puntata: chi muore, omicidio in ospedale

Di guai, Bahar, ne ha dovuti affrontare parecchi sin dalla prima puntata de La Forza di una Donna. E, purtroppo per lei, ne arriveranno ancora altri prima della fine. Gli spoiler hanno già rivelato che Sarp è vivo e non ha perso la vita nell’incidente in traghetto. I due coniugi avranno modo di incontrarsi nuovamente ma sarà tutto diverso: Sarp ha perso la memoria, è sposato con un’altra donna e credeva che Bahar e i suoi figli fossero morti.

Quando il loro rapporto sembrerà ricongiungersi, però, si consumerà un nuovo dramma. Nell’ultima stagione della soap, Sarp sarà coinvolto in un incidente stradale insieme a Bahar, Arif e Hatice. Quest’ultima perderà la vita in seguito allo scontro, mentre Sarp riuscirà a salvarsi ma sarà operato di urgenza e costretto in ospedale. Proprio in ospedale, però, sarà ucciso barbaramente.

A mettere fine alla sua vita sarà Sirin, che dimostrerà ancora una volta la sua invidia nei confronti della sorellastra. La donna assisterà al riavvicinamento tra Bahar e Sarp ma non lo accetterà e deciderà di spezzare per sempre questo amore, impedendo alla sorella di essere felice. Sirin riuscirà ad intrufolarsi di nascosto in ospedale e a manomettere la flebo a cui è attaccato Sarp.

In pochi secondi, le condizioni di salute dell’uomo precipiteranno in modo drastico e a nulla servirà l’intervento tempestivo dei medici, allertati da Bahar. La donna dovrà accettare il triste responso e dire addio, stavolta definitivamente, all’uomo della sua vita. Sirin, invece, riuscirà a farla franca poiché agirà senza lasciare alcuna traccia. Una morte, quella di Sarp, che distruggerà le speranze dei fan di godersi un lieto fine per la coppia.