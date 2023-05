Blazer, un must have per ogni tipo di look: con questi abbinamenti non ci si sbaglia

Il blazer è il capo versatile da indossare in ogni occasione in primavera. Scopriamo tutti i look più glamour per essere sempre al top.

Negli ultimi anni, il blazer si è affermato come un vero e proprio must-have nel mondo della moda. Questo capo d’abbigliamento versatile è diventato un’icona di stile, adatto a qualsiasi occasione e in grado di trasformare un look semplice in qualcosa di veramente glamour.

Noi, amanti della moda, non possiamo fare a meno di apprezzare le innumerevoli possibilità che il blazer offre nella creazione di outfit impeccabili. Ecco perché vogliamo condividere alcuni degli abbinamenti perfetti da provare subito per ottenere look da sogno!

Blazer: gli abbinamenti più cool con questo capo dall’eleganza timeless

Il blazer è un vero e proprio simbolo di eleganza senza tempo. Questo capo d’abbigliamento si distingue per il suo taglio impeccabile e la sua linea pulita, che lo rendono adatto a qualsiasi tipo di figura. Che siate alte e slanciate o più formose, saprà esaltare le vostre curve e donarvi un aspetto sofisticato. Inoltre, la vasta gamma di tessuti e colori disponibili vi permetterà di trovare il modello perfetto per ogni occasione.

Blazer e jeans, il look casual chic

Uno dei modi più semplici per creare un look casual chic è abbinare un blazer a un paio di jeans. Questa combinazione è perfetta per una serata fuori con le amiche o per un appuntamento informale. Optate per un modello strutturato in un colore neutro, come il nero o il blu scuro, e abbinatevi dei jeans slim o skinny.

Per completare il look, indossate una camicia bianca o una maglia a righe sottili e aggiungete un paio di scarpe con tacco alto o delle ballerine eleganti. Questo abbinamento vi darà un’aria raffinata e alla moda, senza rinunciare al comfort.

Blazer e abito per un look formale

Se state cercando un outfit elegante per un’occasione speciale, non potete sbagliare con un blazer abbinato a un abito. Questa combinazione è perfetta per una cena formale, un matrimonio o un evento importante. Scegliete un blazer dai colori vivaci o optate per un classico blazer nero.

Abbinatelo a un abito che si adatti alla vostra personalità e alla formalità della serata. Potete optare per un abito sartoriale, un tubino o un abito lungo, a seconda delle vostre preferenze. Completate il look con accessori eleganti, come una pochette e delle scarpe con tacco alto, per un tocco di glamour in più.

Blazer con la gonna? Certo che sì!

Per un look femminile e sofisticato, non c’è niente di meglio di un blazer abbinato a una gonna. Questa combinazione vi permetterà di mettere in evidenza la vostra femminilità, creando un outfit elegante e classy. Scegliete una gonna dalla lunghezza che preferite, che sia una mini, una midi o una maxi, e abbinatevi un blazer coordinato.

Potete optare per un completo dal taglio sartoriale, con la gonna e il blazer dello stesso tessuto e colore, oppure creare un contrasto interessante abbinando un blazer dai colori vivaci a una gonna più neutra. Completate il look con una camicia o una maglia aderente e indossate delle scarpe con tacco o delle ballerine eleganti, a seconda dell’occasione.

A ognuna il suo outfit preferito, dunque, e tutto grazie a un capo super versatile che si indossa davvero sempre e ci rende impeccabili sia di giorno che di sera.