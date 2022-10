Cena di Natale: ricette e menu perfetto il cenone della vigilia

Vi proponiamo tante ricette sfiziose per comporre un menu perfetto per la cena di Natale. Il cenone della vigilia, di solito, prevede un menù con ricette tradizionali e tipiche regionali o addirittura familiari. Ma se volete essere originali, potete anche proporre in tavola delle alternative gustose. Come queste che abbiamo raccolto per voi! Il menu sarà di pesce, come nella migliore tradizione, ma potete fare anche un menu natalizio vegetariano altrettanto gustoso!

Avete visto quante idee per i vostri piatti natalizi abbiamo raccolto per voi? Ovviamente si parte dagli antipasti per poi passare ai primi piatti, ai secondi piatti accompagnati da contorni e ai dolci più golosi. Tutte queste ricette facili vi permetteranno di comporre un menu per il cenone della vigilia di Natale davvero gustoso! E poi potrete pensare anche al menu per il pranzo di Natale.

Foto Shutterstock | Teresa Kasprzycka

Gli antipasti per la cena di Natale sono tra i piatti più importanti che aprono il pranzo della vigilia. Devono essere quindi scelti con cura, e soprattutto devono essere molto ben impiattati perché, diciamolo, anche l’occhio vuole la sua parte! Ecco allora le nostre proposte, ovviamente sono tutte ricette per un menu a base di pesce, perché in genere per la cena del 24 dicembre si mangia il pesce, appunto.

Vol au vent con mousse di tonno

Foto Shutterstock | margouillat photo

Per i vostri antipasti di Natale sfiziosi vi proponiamo prima di tutto un piatto semplicissimo e velocissimo da fare, così potrete dedicarvi con tutta tranquillità alle altre ricette del vostro menu per la cena di Natale. Stiamo parlando di vol au vent alla mousse di tonno, sfiziosi e saporiti, li potete preparare con la pasta sfoglia ma anche usando i cestini per vol au vent che si trovano già pronti.

Tartine al salmone

Foto Shutterstock | OLENA GIZOVA

Le tartine al salmone sono un grande classico delle feste natalizie e non possono mancare sulle tavole della cena di Natale a base di pesce. Le potete preparare con del buon pane casereccio, del pane per tramezzini oppure in versione più light con gallette di riso e mais.

Foto di Shutterstock | Alexander Raths

Per quanto riguarda i primi piatti del menu di Natale, abbiamo scelto di proporvi un paio di ricette sfiziose e semplici, per portare sulla tavola il profumo e il sapore del mare! Allora ecco un primo piatto di pasta e un primo piatto di riso, che è perfetto se volete fare delle ricette senza glutine.

Spaghetti con le vongole

Foto Shutterstock | Larisa Blinova

Gli spaghetti con le vongole e cime di rapa sono una variante sfiziosa e saporita perfetta da presentare sulla tavola del cenone di Natale del 24 dicembre. Tuttavia, se il sapore delle cime di rapa non vi piace, potete tranquillamente seguire la ricetta degli spaghetti alle vongole semplice. I vostri ospiti apprezzeranno ancora di più il piatto se userete vongole veraci!

Risotto ai frutti di mare

Foto Shutterstock | vsl

Con un gustoso risotto ai frutti di mare farete una bella figura con i vostri ospiti e i vostri familiari, siano essi parenti o amici. Perché questo piatto è ricco e dal sapore straordinariamente avvolgente. Per prepararlo al meglio seguite passo passo la ricetta, non è affatto difficile!

Foto di Shutterstock | Dan Bridge

Siamo arrivati al momento della cena di Natale in cui portare in tavola i secondi piatti. Le ricette che abbiamo scelto per voi sono due, una è tradizionale e un pochino impegnativa, ma se volete stupire i vostri ospiti è l’ideale! L’altra e super facile e veloce, perfetta anche per chi non è esperta in cucina!

Cappon magro

Foto Shutterstock | donatellatandelli

Per i secondi piatti potete puntare su un tipico piatto della tradizione ligure a base di pesce e verdure. Si tratta del cappon magro, che nonostante il nome possa riportarvi alla mente la figura di un pollo, con il cappone non ha proprio niente a che fare! Infatti è una ricetta natalizia genovese a base di pesce, frutti di mare e verdure che sono accompagnati con gallette del marinaio e una gustosa salsa verde.

Involtini di pesce spada

Foto Shutterstock | marco mayer

Molto più facili da fare rispetto al cappon magro, gli involtini di pesce spada sono davvero sfiziosi, con la loro panatura e il ripieno stuzzicante, sono uno dei secondi piatti natalizi a base di pesce perfetti da preparare in pochi minuti. Fateli alla piastra, come da tradizione messinese, sentirete che bontà!

Foto Shutterstyock | 5PH

Per quanto riguarda i contorni da proporre per il menu della cena di Natale, potete sbizzarrirvi e servire in tavola verdure crude in insalata o verdure cotte e ripassate in padella. Dipende un po’ anche dal tipo di secondo piatto che avete deciso di fare. Ad ogni modo una bella ciotola di patatine fritte croccanti farà sempre la felicità dei bambini di casa!

Zucca al forno

Foto Shutterstock | KarepaStock

La zucca al forno è una ricetta gustosa, leggera e perfetta come contorno per i secondi del menu della cena di Natale. Grazie al suo sapore che piace a grandi e bambini potrete proporla per accompagnare i vostri piatti natalizi. La ricetta che vi proponiamo è una versione golosa ma leggera per cucinare la nostra zucca al forno senza troppi grassi.

Insalata di rinforzo

Foto Shutterstock | FPWing

Come vuole la tradizione campana, l’insalata di rinforzo non può assolutamente mancare sulla tavola del cenone della vigilia di Natale. Si tratta di un contorno molto ricco a base di cavolfiore condito con olive, capperi, acciughe, peperoni e, se volete, cetriolini e altri sottaceto.

Foto Shutterstock | Maria Shipakina

Infine, eccoci giunti ai dessert natalizi. Tra i dolci di Natale più buoni e particolari che potete portare in tavola, noi vi suggeriamo due ricette per la cena di Natale un po’ insolite, in modo da variare e non offrire ai vostri invitati i soliti panettone e pandoro.

Biscotti pan di zenzero

Foto Shutterstock | haveseen

Le ricette dolci della cena di Natale, possono essere davvero tantissimi! Se ci sono bambini tra gli invitati noi vi suggeriamo di preparare dei classici sono biscotti di pan di zenzero, a cui potete dare anche delle forme tipicamente natalizie! I bambini li ameranno particolarmente!

Cake pops di Natale

Foto Shutterstock | Civil

E se volete essere dolci in modo originale, pur restando nell’ambito delle tradizioni, puntate sui cake pops di Natale. Sono dei dolcetti che potete preparare con il pan di Spagna, i plumcake oppure con altri dolci da sbriciolare. Ad esempio potete usare il pandoro e riciclarlo in modo goloso!