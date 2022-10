Ricette per gli antipasti di Natale, idee facili e divertenti

Vi proponiamo tante idee semplici e sfiziose per i vostri antipasti di Natale in questo modo potrete rendere speciale il menu di Natale e in genere delle feste tipiche del periodo! Le ricette sfiziose che abbiamo scelto sono adatte a tutti i gusti e a tutte le esigenze e sono facili da preparare. Eccole l’elenco di antipasti natalizi divisi per tipologie:

L’antipasto è una portata molto importante in quanto è il preludio di un trionfo di sapori che si gusterà durante il pranzo o la cena di Natale, e non c’è niente di meglio che iniziare il pasto alla grande. Non ci resta che andare insieme in cucina e metterci all’opera!

Cominciamo dagli antipasti natalizi a base di carne: freddi o caldi, sono l’ideale per iniziare il pasto di Natale con gusto e allegria.

Tartine al patè

Tra tutte le tartine natalizie che potete preparare, queste al patè di fegato sono davvero facili e gustose. Come base potete usare delle semplici fettine di pane come baguette, ma anche crostini oppure gallette di riso e mais.

Olive ascolane

Le olive ascolane sono degli antipasti di Natale straordinariamente sfiziosi. In realtà si preparano per qualsiasi occasione importante in cui bisogna festeggiare qualcosa, quindi sulla tavola natalizia sono dei finger food immancabili!

Se avete voglia di dare un tono sofisticato al vostro pranzo di Natale, ideali sono gli antipasti di pesce. In genere questi piatti danno un tocco fresco e delizioso al menu, e noi vi suggeriamo queste due ricette

Cozze gratinate

Le cozze gratinate sono gustosissime e sfiziose in ogni modo in cui vengono preparare, ma con questa ricetta ispirata alla cucina francese lo sono ancora di più. A voi non resta che scoprirle!

Alici marinate

Le alici marinate, o acciughe come dir si voglia, sono un antipasto di mare molto amato e stuzzicante che potete preparare per iniziare i vostri pranzi o cene delle feste.

Con le verdure potete sbizzarrirvi a creare antipasti natalizi dai mille gusti, semplici, deliziosi per il palato e dalla forte presenza scenica.

Vol au vent con crema di zucca

I vol au vent con crema di zucca sono fra gli antipasti di Natale più facili da realizzare. E li potete presentare anche in forma scenografica! Infatti se usate il rotolo di pasta sfoglia per preparare i vol au vent con le vostre mani, invece di usare quelli già pronti, potete ritagliarli in tanti modi diversi. Così potete realizzare forme che richiamano il Natale come abeti o stelle comete.

Insalata russa (light)

Infine terminiamo con una ricetta ipocalorica, l’insalata russa light, un classico che non può mancare sulla tavola di Natale, ma che potete preparare con lo yogurt al posto della maionese. Siamo sicuri che tutti i vostri ospiti resteranno piacevolmente sorpresi e deliziati da questa variante!