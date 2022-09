Tartine natalizie: 5 ricette chic per l’aperitivo di Natale

Preparare un perfetto aperitivo di Natale con queste ricette di tartine natalizie è un vero gioco da ragazze! Allora, siete pronte a scoprire ingredienti e procedimento per fare queste tartine di Natale facili e stuzzicanti? Scoprite subito le nostre proposte e scegliete i vostri migliori piatti da portata e vassoi per presentarli sulla tavola in modo chic e originale!

Tartine al salmone

Le classiche tartine al salmone sono sempre apprezzate e non possono mancare sulla tavola dei vostri aperitivi di Natale con gli amici. Sono facilissime da preparare ma attenzione… Una tira l’altra!

Tartine natalizie al patè

Altri ottimi stuzzichini per aperitivo facili e veloci da fare sono le tartine al patè, in poco più di dieci minuti potete offrire ai vostri ospiti delle tartine natalizie sfiziose. Volete un’idea in più? Decoratele con ciuffetti di insalata riccia o rosmarino e un pomodorino che richiamano i colori tipici del Natale.

Tartine al caviale e vodka

Le tartine al caviale e vodka sono raffinate e sfiziose, perfette da servire per i vostri aperitivi natalizi originali. Infatti questa è una ricetta alternativa e davvero gustosa che si prepara in poco tempo. In più la vodka dona un sapore particolare e speciale ai vostri stuzzichini che i vostri ospiti apprezzeranno!

Tartine natalizie con uova e tartufo

Altre tartine natalizie particolari sono le tartine con uova e tartufo. Si preparano con una crema di uova e tartufo, ma se avete un po’ di tempo in più potete preparare voi stesse una base da farcire. Oppure usare delle fettine di pane.

Tartine ai gamberi

Infine, ecco una ricettina facile facile e decisamente sfiziosa: le tartine ai gamberi. Pronte in pochissimi minuti, vi consentiranno di rendere ancora più chic e gustosi i vostri aperitivi natalizi con gli amici!