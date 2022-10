Siete in cerca di idee per un aperitivo per le serate importanti? Servite queste tartine al caviale e vodka e otterrete un sicuro successo tra i vostri ospiti. Sono, infatti, una ricetta alternativa e davvero gustosa che si prepara in poco tempo e soprattutto contiene una piccolissima parte di liquore, che serve più che altro a dare una marcia in più alle vostre tartine.

Ingredienti

Pancarrè 1 confezione

Caviale 200 gr

Limone 2

Vodka ½ bicchierino

Burro 50 gr

Paprica 1 pizzico

Sale q.b.