Le tartine con uova e tartufo sono degli antipasti buonissimi e sfiziosi che possiamo servire anche come finger food gourmet all’interno del nostro buffet per l’aperitivo. Vediamo come realizzarle e tutti i consigli per portare in tavola una tartina saporita da mangiare e bella da vedere.

Ingredienti

pane tostato 6 fette

prosciutto cotto 80 gr

crema di tartufo nero q.b.

uova 6

aceto q.b.

burro q.b.

insalata gentilina q.b.