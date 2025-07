Gli essenziali Collistar a prezzi stracciati con le offerte Sephora per l’estate, mettili subito nel beauty

I saldi Sephora da non perdere sono tanti ma oggi andiamo a scoprire insieme i prodotti Collistar in vendita con sconti che arrivano fino al 50%, non c’è un minuto da perdere, è il momento giusto per fare una scorta con queste offerte, non credete?

Se ancora siete indecise dovete sapere una cosa, le offerte da Sephora sono decisamente interessanti ma lo è ancora di più il fatto che potete ricevere in regalo la summer bag usando il codice sconto presente sul sito. Vi siete convinte?

Nel frattempo a subito a vedere i migliori cosmetici firmati Collistar da non perdere per nessuna ragione al monde.

Quali prodotti Collistar comprare con le offerte Sephora

Le occasioni di stagione sono, per vostra fortuna, su una miriade di prodotti, in effetti abbiamo già visto i rossetti in offerta da Sephora per rendere impeccabile il make up ma dal momento che siamo in piena stagione estiva ci è sembrato più che mai opportuno andare a sbirciare tra le promozioni che riguardano i prodotti solari, ed ecco cosa vi suggeriamo.

Maschera intensiva per capelli ristrutturante doposole

Se andate al mare, ma anche se rimanete in città, curate la vostra chioma con l’after-Sun Intensive Restructuring Hair Mask, una maschera che è adatta a ogni tipo di capelli e aiuta a ristrutturare e nutrire il capello dopo lo stress subito dal sole e dal sale.

Amerete gli effetti dovuti all’intensa idratazione e avrete capelli rigenerati e rinforzati, brillanti e morbidi ma anche molto facili da pettinare. La maschera per capelli Collistar da 100 ml è in offerta da Sephora a 11 euro invece di 22 euro, con lo sconto del 50%

Acqua superabbronzante idratante anti sale al Latte di aloe

L’acqua solare firmata Collistar è stata la prima a essere messa in commercio, ci troviamo quindi davanti a una vera e propria icona che però è stata migliorata e oggi la formulazione si presenta con una texture ancora più piacevole, formata da distillato di Hamamelis e latte di aloe, noto per le sue proprietà idratanti, lenitive e antiossidanti.

Questo prodotto idratante accelera l’abbronzatura e allevia il fastidio che sole, vento e salsedine possono provocare alla pelle. Inoltre si può usare anche sui capelli e non solo sul viso e sul corpo. Attenzione, però, non avendo fattore di protezione non protegge dalle scottature. Lo potete comprare spendendo 22 euro per la confezione da 100 ml al posto di 27,50 euro.

Crema solare con protezione alta SPF 50+ tra le migliori offerte Sephora

Infine ecco una crema solare eco compatibile con l’ambiente e la vita marina poiché formulato per non alterare l’equilibrio naturale dell’ecosistema marino pur garantendo ingredienti di qualità che garantiscono la massima efficacia e sicurezza per tutti i tipi di pelle. Il filtro solare protegge dai raggi UVA, UVB e UVA lunghi.

È il prodotto Collistar innovativo da tenere nella borsa mare, lo pagate con le offerte Sephora solo 25,20 euro invece di 36 euro, con lo sconto del 30%. Infine date uno sguardo ad altri solari in offerta da Sephora che potete comprare a prezzi davvero molto bassi.