Fai scorta di solari in offerta da Sephora e ti proteggi per tutta l’estate spendendo pochissimo

Da Sephora anche i solari sono in offerta, ecco una selezione dei migliori prodotti in vendita a un prezzo scontato.

Le promozioni estive si fanno ghiotte nel mese di luglio e se volete mettere in valigia dei solari di qualità scoprite quali sono in offerta da Sephora, noi ne abbiamo selezionato alcuni tra i migliori.

Prima di andare in vacanza potete fare scorta di creme solari e lozioni dopo sole per proteggere la pelle in modo opportuno, con gli sconti estivi sullo store online di Sephora potete comprare i migliori prodotti a un prezzo ribassato, vale la pena dare un’occhiata!

Quali solari comprare in offerta da Sephora

Abbiamo selezionato tre prodotti dal vasto assortimento proposto, dopo aver visto i migliori rossetti in offerta da Sephora ora tocca ai solari, scegliete i vostri preferiti.

La crema solare Shisheido per fare sport sotto al sole

La crema solare Sports BB con alta protezione solare SPF 50 di Shisheido è in vendita in offerta da Sephora a 25,20 euro al posto di 36 euro, lo sconto applicato è del 30%. È formulata per chi fa sport ma si può usare in qualsiasi contesto, anche se avete intenzione di starvene sdraiate al sole per tutta la vacanza.

Si tratta di una lozione colorata che asciuga rapidamente e offre una protezione efficace dai raggi UVA e UVB, grazie alla tecnologia WetForce il velo protettivo diventa più potente con l’esposizione all’acqua e al sudore ed essendo QuickDry vi farà sempre apparire asciutte e splendenti. Il prodotto è scontato fino al 30 settembre.

Il tris di solari da viaggio Lancaster in offerta da Sephora

Un pacco da viaggio assolutamente da mettere in valigia, è il cofanetto Lancaster Sun Care Skin Care che include tra confezioni di solari. Nel dettaglio si tratta della crema per il viso Lancaster Sun Beauty con protezione SPF30 da 30 ml, del latte corpo solare con protezione SPF30 da 50 ml e dalla lozione dopo solo da 50 ml Golden Tan Maximizer che vi aiuta a mantenere più a lungo l’abbronzatura dorata. Il prezzo in offerta Sephora di questo tris di solari è 17,50 euro, invece di 25,00 euro, lo sconto è del 30%. La promozione è valida fino al 30 settembre.

Il solare stick per pelli sensibili Collistar

La protezione solare in stick ha pro e contro ma questo prodotto trasparente garantisce una protezione ad ampio spettro, si tratta di un gel solido, pratico e di rapida applicazione, che si assorbe in pochi istanti senza lasciare traccia, con la garanzia Collistar. Il prezzo è di 18,90 euro invece di 27 euro, anche in questo caso lo sconto è del 30% e la promozione è valida fino al 30 settembre.