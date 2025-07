La protezione solare stick è davvero migliore della crema? Tutti i pro e i contro svelati dall’esperta

I vantaggi e gli svantaggi della protezione solare in stick svelati dall’esperta, informazioni utili per fare una scelta ragionata e prendersi cura della pelle durante l’estate.

L’uso di protezione solare in stick è di grande tendenza quest’estate e tante delle nostre lettrici si sono chieste quali sono i pro e i contro e se davvero questo prodotto è migliore di una crema o di uno spray. Per tale motivo abbiamo deciso di affrontare l’argomento, sicure di farvi cosa gradita.

Tutte sappiamo molto bene (o dovremmo saperlo) che un’esposizione al sole senza protezione può causare danni alla pelle, non solo antiestetiche e dolorose scottature ma anche un maggior rischio di sviluppare diverse forme di tumore.

Spalmare una crema con fattore di protezione elevata sulla pelle del viso o del corpo o applicare la protezione solare in stick non è solo utile, possiamo dire che è fondamentale per proteggersi dall’aggressione dei raggi solari. Ma quali sono i pregi e i difetti di questi cosmetici?

Pro e contro della protezione solare stick

Dando per scontato che non si può proprio fare a meno di una protezione solare durante l’estate, resta il dilemma di quali sono i pro e i contro dei solari in stick e se davvero sono preferibili alle classiche creme.

Quello che è sicuro è che bisogna proteggere la pelle in qualche modo, anche perché se no poi siete costrette a curare le scottature solari che in base alla gravità possono essere molto dolorose. Meglio evitare, non siete d’accordo?

Allora cominciamo a elencare i vantaggi della protezione solare stick. Prima di tutto sono facili da trasportare e si possono applicare in qualsiasi situazione, anche se state camminando, quindi sono ideali per chi è sempre in movimento.

Lo stick solare è senza dubbio la soluzione più pratica per una protezione mirata su zone particolari, magari dove ci sono dei nei oppure su tatuaggi, naso e zigomi, orecchie, palpebre, ecc. Di certo è molto facile da applicare e non necessita di massaggio prolungato per farlo assorbire dalla pelle.

D’altra parte ci sono anche degli svantaggi nell’uso di un prodotto del genere. Il primo è la copertura limitata, se bisogna stenderlo su tutto il corpo è facilmente comprensibile che diventa più noioso, la crema è senz’altro più agevole da applicare e resta tra i must have per corpo e capelli da portare in spiaggia.

Gli stick solari vanno applicati con una frequenza maggiore e inoltre per il fatto di avere una texture solida potrebbero non essere piacevoli. Infine, se avete dei dubbi, scoprite come scegliere la crema solare più adatta alla vostra pelle, anche se stick.