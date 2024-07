Corpo e capelli, i must-have da mettere nel beauty case e da portare in spiaggia

Cosa devi assolutamente portare in vacanza quando vai al mare per evitare scottature e non solo

I prodotti beauty indispensabili per la cura della pelle e dei capelli in estate, da mettere nel beauty case delle vacanze e da portare in spiaggia.

L’estate, la stagione più attesa dell’anno, può mettere a dura prova la nostra pelle e i nostri capelli. L’esposizione ai raggi UV del sole infatti, oltre alla tanto amata tintarella, può causare una serie di problemi alla pelle: scottature, invecchiamento precoce, rughe e macchie scure. Un’esposizione prolungata al sole senza protezione può portare a una pelle secca e disidratata, poiché il sole danneggia il film idrolipidico della pelle, la barriera naturale che trattiene l’umidità.

I raggi UV danneggiano anche la cuticola dei capelli rendendoli fragili, secchi e opachi, e degradano i pigmenti di colore con l’effetto di scolorire i capelli, soprattutto quelli trattati chimicamente o tinti. Un altro nemico di pelle e capelli al mare è la salsedine, che assorbe l’umidità naturale, disidrata la pelle e lascia i capelli secchi e opachi, più fragili e soggetti a rotture.

La combinazione di vento e sole, poi, può accelerare la disidratazione della pelle e può causare grovigli e nodi nei capelli, rendendoli difficili da gestire e aumentando il rischio di rotture. Per questo, oltre a preparare la valigia, è importantissimo capire cosa mettere nel beauty per le vacanze: ecco la check-list dei prodotti essenziali per corpo e capelli da portare in spiaggia.

I prodotti beauty per la pelle da portare in spiaggia in estate

Per godere appieno delle vacanze e mantenere intatta la nostra bellezza è essenziale preparare il beauty case con la massima calma, per evitare di dimenticare qualcosa, e con i prodotti giusti. Per aiutarti abbiamo preparato la lista dei prodotti must-have essenziali per l’estate, indispensabili per prendersi cura sia del corpo che dei capelli.

La protezione solare è il prodotto più importante da mettere nel beauty case estivo. Oltre a prevenire scottature e danni immediati, protegge dai raggi UVA e UVB, che possono causare invecchiamento precoce e aumentare il rischio di cancro della pelle.

La crema solare va applicata 20-30 minuti prima dell’esposizione al sole e riapplicata ogni due ore e dopo ogni bagno, anche se resistente all’acqua. È importante distribuirla uniformemente su tutte le parti del corpo esposte, senza dimenticare zone come orecchie, piedi, collo e dorso delle mani.

Lo stick solare per labbra e contorno occhi, punti del viso particolarmente sensibili ai danni causati dai raggi UV, è un altro dei prodotti essenziali da includere nel tuo kit di protezione solare in estate. Offre una protezione efficace grazie a formule specifiche che combinano agenti idratanti con filtri solari adatti a queste zone delicata.

Per chi ha tatuaggi poi è necessaria una protezione speciale per evitare sbiadimenti e danni causati dai raggi UV. Per questo ci sono appositi stick solari con una protezione molto alta (SPF 50+) che vanno applicati direttamente prima dell’esposizione al sole e riapplicati frequentemente, specialmente dopo il bagno o l’uso dell’asciugamano.

Un altro must-have estivo è lo spray di acqua termale, ideale per rinfrescare e idratare la pelle durante la giornata. Lenisce la pelle accaldata e irritata dal sole e dalla salsedine, e la sera può essere usato anche sopra il trucco per fissarlo e rinfrescarlo.

Estate, i prodotti per il corpo da usare dopo una giornata al mare

Dopo una giornata di sole, la pelle necessita di idratazione e lenimento. Le creme doposole sono appositamente formulate per rinfrescare la pelle, prevenire la desquamazione e prolungare l’abbronzatura. Oltre ai doposole, anche gli oli naturali, come quelli di cocco, jojoba o argan, sono perfetti per idratare in profondità la pelle senza appesantirla, lasciandola setosa e luminosa.

Le creme corpo arricchite con ingredienti come l’aloe vera, la vitamina E e l’acido ialuronico, poi, offrono un’azione lenitiva e rigenerante, ideale per calmare eventuali arrossamenti e prevenire la desquamazione.

Applicare questi prodotti subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora leggermente umida, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento permette di sigillare l’umidità, garantendo un’azione emolliente che prolunga l’abbronzatura, contrasta la secchezza cutanea e dona una sensazione di comfort e benessere prolungato.

Capelli: i prodotti per difenderli da sole, vento e salsedine

Sole, sale e vento possono essere molto dannosi per i capelli perché li rendono secchi e fragili. Per mantenerli morbidi, disciplinati e protetti in spiaggia è fondamentate utilizzare prodotti hair care specifici.

Prima e durante l’esposizione al sole, è consigliabile applicare uno spray protettivo per creare una barriera contro i raggi UV e la salsedine, e oli naturali come l’olio di jojoba o l’olio di argan per nutrire i capelli e proteggerli dalla disidratazione.

Gli shampoo e i balsami specifici doposole sono essenziali per ripristinare e proteggere i capelli dopo l’esposizione ai raggi solari e agli agenti ambientali. Questi prodotti sono formulati con ingredienti idratanti e nutrienti che aiutano a riparare i danni causati dal sole e dalla salsedine.

Prodotti a base di camomilla, aloe vera, avena e cheratina sono ideali per lenire, idratare, nutrire e riparare i capelli danneggiati. Per prendersi cura dei capelli in estate sono ottimi anche i prodotti leave-in e le creme senza risciacquo, trattamenti formulati per nutrire e idratare i capelli in estate senza appesantirli, creando una barriera protettiva contro i danni ambientali.

Gli ingredienti idratanti aiutano a ripristinare l’elasticità e la lucentezza dei capelli, mentre i filtri UV proteggono dai danni causati dai raggi solari. Applicati sui capelli umidi o asciutti, questi prodotti sono ideali per mantenere una chioma sana e luminosa durante tutto l’estate, facilitando anche la gestione quotidiana dei capelli.

Ricorda di applicare i prodotti correttamente e con regolarità per massimizzare i benefici, di indossare un cappello o una bandana per proteggere il cuoio capelluto dal sole diretto e di bere molta acqua. Buona estate all’insegna della bellezza con i consigli di pourfemme!