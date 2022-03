5 preziosi rimedi per prendersi cura dei capelli in estate

L’estate è meravigliosa certo, tanto da essere sospirata da chiunque durante l’arco dell’intero anno, catalizzando rosee speranze ed aspettative. Da chi, però, non lo è? Ovviamente dalle nostre povere chiome: come è ben noto infatti , la stagione calda ne è purtroppo acerrima nemica, tanto da determinare la necessità di incrementare notevolmente la cura dei capelli.

La loro costante esposizione ai raggi solari, il lungo tempo trascorso intrisi di acqua salata o, peggio ancora, cloro sono solo alcuni dei fattori esterni che possono recare danno a lunghezze e cuoio capelluto, qualora non vadano prese le giuste accortezze, si intende.

Rinunciare a tuffi e tintarella? Non se ne parla assolutamente: ecco alcuni escamotage che permetteranno di godersi appieno e senza paura l’estate, limitando al minimo i danni causati alla chioma!

Integratori per capelli: il trattamento intensivo che li cambierà

Partiamo col dire che per quanto sia doveroso prendersi estrema cura dei capelli dall’esterno, con prodotti di ottima qualità e costanti trattamenti, è importante farlo anche dall’interno: esistono vari, salvifici integratori per capelli, i quali si dimostrano utilissimi a fortificare la struttura di questi ultimi grazie ai molteplici benefici derivanti dalle vitamine e dai minerali che li costituiscono.

Alcuni di questi apporteranno un risultato degno dei migliori trattamenti anticaduta, altri saranno una vera manna dal cielo nel caso specifico di capelli sfibrati o capelli fini.

Proteggi sempre i capelli dal sole

Proprio come per viso e corpo, di vitale importanza è limitare i danni del sole con mirati prodotti atti alla protezione dei capelli: ne esistono in commercio di davvero validi, generalmente a base oleosa e che godono di filtri solari, i quali manterranno l’idratazione del capello simulando una vera e propria barriera contro l’aggressione dei raggi UV.

Abbonda di maschere, scrub ed impacchi naturali: la chioma ringrazierà

Di fronte a capelli inariditi dalle alte temperature e dalla salsedine, urge correre ai ripari inondandoli di extra idratazione! Via libera a trattamenti ad azione profonda tramite prodotti ad hoc o, qualora non se ne abbia la possibilità o più semplicemente si voglia sperimentare, maschere capelli fai da te. Ne esistono di infinite tipologie, adatte ad ogni periodo dell’anno, ma in questo caso le predilette saranno quelle nutrienti. Dulcis in fundo lo scrub capelli per purificare, nel vero senso della parola, il cuoio capelluto!

Convertiti al Cowash!

Si sa, in estate si tende inevitabilmente a lavare i capelli decisamente più di frequente, per ovvi motivi: sarebbe bene, perciò, lavarli in modo delicato al fine di non stressare ulteriormente la chioma, già messa a dura prova. Mai sentito parlare di cowash? L’astruso termine deve la sua origine all’unione di due note parole inglesi, rispettivamente conditioner e washing:

La miscela, che si applica su capelli umidi, si compone di zucchero e balsamo -con l’aggiunta di vari ingredienti a seconda dell’esigenza personale- ed è atta a detergere combinando l’azione fortemente idratante a quella purificante esercitata dai microgranuli.

Mai senza l’olio capelli

Gli oli naturali sono risaputi essere uno dei più efficaci metodi per nutrire il capello: ricchi di acidi grassi e vitamine antiossidanti applicano su di esso un forte potere antiossidante, contribuendo ad idratare a fondo il capello. Alcuni esempi? Del -per niente- banale olio di oliva, o ancora olio di cocco ed olio di Argan.

Gli oli per capelli sono forse i nostri più preziosi alleati, da sfruttare nella creazione di corposi impacchi pre-shampoo, per lucidare ed idratare punte e lunghezze da asciutte, oppure per arricchire maschere casalinghe.

Ora si che sei davvero pronta ad affrontare la tua estate a cuor leggero!