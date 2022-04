Capelli fini? Ecco come farne il tuo punto di forza: rimedi e trattamenti

Risulta notoriamente piuttosto semplice tracciare l’identikit di capelli sottili, dal momento in cui essi possiedono due soli, principali fattori critici: ciò vale a dire lo scarso volume e la fragilità. Niente che non si possa risolvere con i giusti tagli per capelli fini, si intende. Accompagnati da qualche accortezza e trattamento in più che possano esaltarne le qualità, rinvigorendone la struttura.

Tricologia insegna che ogni singolo capello sia infatti composto da tre strati di cui quello più interno, contenente cheratina, nel loro caso specifico si presenta particolarmente delicato, ergo meno resistente e più incline a spezzarsi o a formare doppie punte.

Lati negativi prontamente bilanciati dalla setosità delle ciocche caratteristiche dei capelli fini -se ben curate, ovviamente- e dai rapidissimi tempi di asciugatura. Non a caso star del calibro di Kate Moss, Keira Knightley, Emma Stone o Natalie Portman ne hanno saputo fare il loro fascino! Ma vediamo insieme come contrastarne le debolezze esaltandoli al loro meglio.

Come accennato poc’anzi, un taglio adeguato abbinato ai giusti prodotti possono fare davvero miracoli: il primo saprà intervenire in termini di volume, mentre i secondi dovranno agire in due direzioni, ossia nutrire il capello senza appesantirlo al fine di non pregiudicarne il già scarso volume, rinforzando la fibra capillare.

Dieta sana e ricca (di Vitamina C) per fare il pieno di collagene

Foto Shutterstock | Dean Drobot

Nessun magico elisir potrà istantaneamente conferire spessore ai capelli, ma come per tutto il resto, anche in questo caso, una dieta sana ed equilibrata influirà sulla loro salute. Una sostanza fondamentale, però, è sicuramente il collagene, noto al mondo intero per i suoi benefici atti a mantenere la pelle giovane, il quale è in grado di fare però la differenza su di una chioma fragile.

Via libera dunque al consumo di alimenti ricchi di Vitamina C, aminoacido che troviamo nel pesce, nella carne, nel formaggio ed in legumi e soia. Un toccasana è anche la Vitamina B presente in spinaci, yogurt, cereali integrali e uova.

Segui già una dieta sana ma purtroppo la genetica non è dalla tua parte? Niente panico, esistono integratori per capelli formulati ad hoc per restituire ai capelli le sostanze che necessitano.

La giusta haircare ti cambierà il capello

Foto Shutterstock | Prostock-studio

È chiaro come per ogni tipologia di capello vi sia una haircare adeguata e del tutto personalizzata: non si possono pretendere grossi risultati senza dedicare della cura e farlo con costanza, anche e soprattutto quando si parla della salute della chioma.

Come prima brevemente spiegato, nei capelli sottili scarseggia la cheratina, principale proteina responsabile della resistenza del fusto: è importante perciò integrarla mediante l’assunzione di pillole oppure trattando le lunghezze con prodotti a base di cheratina che possano rendere i capelli corposi.

Una vera benedizione? Le maschere capelli fai da te. Ne esistono un’infinità, tutte semplici e veloci da comporre, generalmente ricche di buoni, naturali ingredienti atti a nutrire a fondo il capello. Vedrai, sarà un ” mai più senza”!

Importantissima la scelta di prodotti di qualità anche per quanto riguarda il lavaggio. Dopo uno shampoo rinforzante, proprio come per i capelli grassi -ed ogni altra tipologia di capello esistente- applicare il balsamo dalle radici potrebbe essere deleterio: ciò non farebbe altro che appesantire il capello, mortificando il volume già naturalmente precario. Meglio perciò relegare il suo utilizzo ai due quarti delle lunghezze.

Seguire alcune accortezze durante lo styling ti regalerà capelli da sogno

Foto Shutterstock | Voyagerix

Vietato poi spazzolare la chioma da bagnata: in quel preciso istante le fibre si presentano ancora più delicate, tendendo a spezzarsi. Per quanto riguarda il dare volume ai capelli sarà prezioso, sopra ogni cosa, lo styling: un beauty tip che ti cambierà la vita, e non scherziamo, è asciugarli a testa in giù, così come direzionare il phon verso le radici -con cautela- per un “effetto vaporosità” immediato.

Sapevi che esistono almeno 5 metodi alternativi per usare il phon che potresti ignorare? Ad ogni modo, pettina le lunghezze delicatamente e termina la piega con del buon olio per capelli, da applicare rigorosamente solo e soltanto sulle punte.

Il taglio giusto fa -davvero- miracoli

Foto Shutterstock | Sofia Zhuravetc

Purtroppo, duole ammetterlo: gli stravaganti tagli scalati attualmente tanto di tendenza non costituiscono esattamente l’ideale per valorizzare i capelli sottili. Eccessive scalature e sfilature potrebbero mortificare, infatti, la chioma dando restituendone un’apparenza meno folta. Meglio prediligere look che fanno del loro tratto caratterizzante corposità e pienezza, come i tagli pari o al massimo leggermente scalati, magari medi, al fine di non appesantire le lunghezze gravando sulla radice.

Allora, pronta a rivoluzionare la visione dei tuoi capelli?