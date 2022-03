Come far splendere i capelli con i migliori prodotti a base di cheratina

Un metodo infallibile per donare nuova luce alla chioma? Senz’altro curarli con ottimi prodotti a base di cheratina, un vero elisir di bellezza per la salute -e la luminosità- del capello. Abbiamo già visto come la tecnica dei Liquid Hair si avvalga proprio di questa sostanza per far sprigionare luce ciocca per ciocca, ma cos’è esattamente la cheratina?

Essa è nientemeno che il principale componente del fusto del capello, una proteina naturalmente presente anche in unghie, peli e cellule epiteliali dell’epidermide. Il suo principale compito è quello di rivestire e proteggere le superfici, conferendogli resistenza ed elasticità. Vien da sé come, tanti dei trattamenti ristrutturanti specifici per capelli abbiano proprio la cheratina come immancabile ingrediente.

Cosa fa la cheratina ai capelli?

I prodotti a base di cheratina hanno quindi il potere di influenzare positivamente le caratteristiche della chioma agendo in termini di corposità, consistenza, elasticità -i capelli fragili ringrazieranno- ed, esternamente, grande, grandissima lucentezza.

Il risultato? Capelli corposi, forti, setosi, nutriti e morbidi. Tale miracoloso ingrediente cambierà persino i tagli ricci, disciplinandone l’odiato effetto crespo. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori prodotti a base di cheratina a cui affidarsi!

Kerastase Discipline, lo shampoo per capelli crespi ed indisciplinati

Non un semplice detergente per capelli, questo shampoo Kerastase Discipline: esso beneficia di un importante progresso tecnologico, che permette di detergere delicatamente, fornendo al tempo stesso un trattamento riparatore grazie alla presenza di cheratina nella sua formulazione, la quale contribuisce a restituire fluidità e lucentezza al capello senza appesantirlo.

Extreme Repair Biopoint: maschera ricostruzione con cheratina idrolizzata

Ottima questa maschera ristrutturante del brand Biopoint, che contribuisce a nutrire e rinforzare in profondità i capelli per nuova morbidezza e setosità: la formulazione gode di una tecnologia avanzata a base di Proteine del Grano le quali penetrano in profondità nella fibra capillare fortificandola dall’interno. La cheratina idrolizzata al suo interno agisce invece in superficie donando sostanza e corpo alla chioma.

Freshly Cosmetics: Hair Radiance Keratin Spray, un solo prodotto mille benefici

Veniamo infine a questo magnifico spray districante di Freshly Cosmetics a base di cheratina vegetale. Privo di siliconi, esso aiuta a rinforzare la fibra del capello, riparando anche i capelli più fragili e danneggiati: esso ne migliora la pettinabilità prevenendo inoltre i danni termici degli styling tools, per restituire estrema morbidezza. I capelli appaiono subito più idratati, sani e voluminosi, provare per credere!