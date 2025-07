I costumi Yamamay con i saldi a 50% ti costano quasi niente e puoi averli anche gratis, è un peccato non approfittarne

Ecco una selezione di costumi Yamamay in vendita online con i saldi del 50% e con un’offerta irripetibile da cogliere al volo, potete avere dei costumi gratis!

State cercando il modello giusto per affrontare al meglio l’estate? Sappiate che nel catalogo dei costumi Yamamay ci sono tantissime proposte adatte a tutti i gusti e sono in vendita con i saldi fino al 50%, è il momento di cogliere l’occasione e fare scorta!

In più tutti i modelli proposti sono venduti con la formula 4 + 1, cioè se aggiungete 5 prodotti nel carrello online quello con il prezzo inferiore è gratis. È un ulteriore motivo per non perdere l’occasione di acquistare uno dei costumi del brand Yamamay con i saldi estivi fino al 50%.

I costumi Yamamay con i saldi al 50% soddisfano tutti i gusti

Il valore aggiunto del brand Yamamay è che offre modelli di costumi di tendenza adatti a tutte le età, ci sono bikini e brasiliane audaci per le più giovani ma anche pezzi interi che sono comodamente indossabili dalle donne più mature. La cura nei dettagli e piccoli particolari rendono questi capi davvero belli da vedere.

Noi abbiamo selezionato tre tipologie di costumi di tendenza per il 2025 che possono piacere un po’ a tutte, li volete scoprire con noi? Allora eccoli, con le loro caratteristiche peculiari.

Lo slip alto per esaltare le forme femminili

Il primo modello che vi vogliamo segnalare fa parte della nuova linea di costumi da bagno Nialy, si caratterizza per una stampa cashmere multicolore che lo rende allegro ma elegante al tempo stesso, le bande laterali nere aiutano a mimetizzare piccole imperfezioni, è uno dei costumi over 50 che stanno benissimo anche alle giovani trentenni! Il prezzo dello slip è di 9,98 euro già scontato al 50%, altrimenti costerebbe 19,95.

Il costume intero sensuale ed elegante

Passiamo poi ad un modello molto glamour e raffinato caratterizzato dalle coppe preformate e la vestibilità avvolgente che assicurano un sostegno ottimale e il massimo comfort. Il colore ametista di questo costume intero Essentials è di grande tendenza. Il prezzo è 29,98 euro già scontato del 50%, altrimenti costerebbe 59,95 euro.

Il due pezzi retrò

Infine vi presentiamo Anita, un modello dallo stile sofisticato e un po’ nostalgico, si caratterizza per un morbido tessuto charmeuse a costina bicolor blu navy con dettagli in bianco. Da notare i dettagli degli anelli che sono presenti sia sulla brasiliana che sul top. Imperdibile, lo slip lo potete comprare a soli 9,98 euro invece di 19,95 euro con lo sconto del 50%. E se vi piacciono i bikini quelli di Mango con i saldi al 50% sono da scoprire!