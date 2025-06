Over 50, come scegliere il costume per il mare senza commettere errori

Per un look comodo, alla moda e allo stesso tempo pratico per una donna che ha superato i 50 anni, dovrebbe scegliere tra questi costumi di tendenza perfetti per l’estate 2025.

I costumi over 50 abbracciano tutti gli stili, motivo per cui è importante scegliere il modello che possa mettere a proprio agio. Di seguito potrai trovare alcuni suggerimenti su come scegliere il costume e le nuance da prediligere per l’estate 2025.

Costumi over 50: come scegliere il modello giusto

Per l’estate 2025 i costumi over 50 lasciano spazio alla fantasia. Il monocolore è sicuramente di tendenza, anzi il total black è un costume che vedrai sfoggiare in riva al mare da donne di tutte le età. A tal proposito, ti consigliamo di non perdere i costumi interi di tendenza per quest’estate!

Il nero, quindi, è un colore che sta bene a tutte, anche alle donne over 50. Per dare un tocco di luce al look, però, non dimenticare di sfoggiare un accessorio gioiello. Anche il bordeaux è un colore chic, femminile ed elegante, perfetto per una signora di questa età. Colori scuri come il blu e il marrone sono perfetti per rimanere al passo con le tendenze.

Come scegliere il costume? Innanzitutto, scegli un colore che si abbini alla tua palette, poi è importante valutare la misura da indossare. Non indossare un costume né troppo stretto né troppo largo, il risultato finale potrebbe non essere di tuo gradimento. Sì al comfort, ma per poter ottenere un look pratico e comodo è fondamentale trovare il modello giusto per la propria body shape.

Per un fisico a mela ti consigliamo un costume con drappeggi, preferibilmente a tinta unita, quindi evita fantasie troppo eccentriche. Chi ha la forma a clessidra dovrà optare per un costume con scollo a V o top a triangolo, lo slip dovrà essere a vita media.

Un fisico a pera, invece, dovrà optare per un costume monospalla o un top a fascia; lo slip sarebbe meglio sceglierlo non eccessivamente sgambato. Se non vuoi mettere in risalto le tue culotte de cheval, evita colori troppo chiari e prediligi costumi modellanti.

Se il seno è piccolo scegli modelli con ruches e dettagli voluminosi; se, invece, è abbondante, prediligi spalline larghe e ferretti. Con questi suggerimenti riuscirai a trovare il costume più adatto a te dopo i 50 anni!