Cheratosi pilare, perchè avviene e perche si dice effetto “pelle di pollo”

Una condizione cutanea molto diffusa ma spesso sottovalutata: la cheratosi pilare colpisce soprattutto braccia e cosce, dando alla pelle un aspetto ruvido e puntinato che ricorda quello della pelle di pollo. La cheratosi pilare è una condizione della pelle benigna ma estremamente comune, che interessa soprattutto bambini, adolescenti e giovani adulti. Si manifesta con piccoli rilievi cutanei, spesso accompagnati da una sensazione di ruvidità al tatto, localizzati in particolare su braccia, cosce, glutei e talvolta anche sul viso. Nonostante il suo aspetto possa creare disagio estetico, si tratta di un fenomeno non pericoloso, legato a un’alterazione del normale processo di cheratinizzazione. All’origine del problema c’è un accumulo di cheratina nei follicoli piliferi, che finisce per ostruire l’apertura del pelo. Questo …

Una condizione cutanea molto diffusa ma spesso sottovalutata: la cheratosi pilare colpisce soprattutto braccia e cosce, dando alla pelle un aspetto ruvido e puntinato che ricorda quello della pelle di pollo.

La cheratosi pilare è una condizione della pelle benigna ma estremamente comune, che interessa soprattutto bambini, adolescenti e giovani adulti. Si manifesta con piccoli rilievi cutanei, spesso accompagnati da una sensazione di ruvidità al tatto, localizzati in particolare su braccia, cosce, glutei e talvolta anche sul viso. Nonostante il suo aspetto possa creare disagio estetico, si tratta di un fenomeno non pericoloso, legato a un’alterazione del normale processo di cheratinizzazione.

All’origine del problema c’è un accumulo di cheratina nei follicoli piliferi, che finisce per ostruire l’apertura del pelo. Questo processo porta alla formazione dei tipici puntini che caratterizzano la pelle, rendendola irregolare e meno liscia. La cheratosi pilare viene spesso associata a una predisposizione genetica e può comparire o accentuarsi in presenza di pelle secca o sensibile, soprattutto durante i mesi più freddi.

Un fenomeno più comune di quanto si pensi

Molte persone convivono con la cheratosi pilare senza sapere esattamente di cosa si tratti. In realtà, si stima che una larga percentuale della popolazione ne sia interessata, anche se in forme più o meno evidenti. La condizione tende a manifestarsi precocemente e, in molti casi, a migliorare con il passare degli anni, anche se non scompare sempre del tutto. È importante sottolineare che non si tratta di una malattia contagiosa, ma di una semplice alterazione cutanea.

Il meccanismo alla base è legato a una produzione eccessiva di cheratina, una proteina fondamentale per la protezione della pelle. Quando questo processo non avviene correttamente, si crea un tappo che blocca il follicolo pilifero. Questo porta alla comparsa dei caratteristici puntini e, talvolta, a un lieve arrossamento circostante. La ruvidità della pelle e l’aspetto granuloso sono proprio il risultato di questa ostruzione diffusa.

Perché si parla di “pelle di pollo”

L’espressione “pelle di pollo” viene utilizzata per descrivere l’aspetto visivo della cheratosi pilare, che ricorda da vicino quello della pelle di un pollo spennato. I piccoli rilievi uniformi e ravvicinati creano infatti una superficie irregolare simile a quella che si osserva sulla pelle degli animali. Questo paragone, pur essendo informale, è diventato di uso comune proprio per la sua immediatezza descrittiva.

Oltre all’aspetto estetico, la cheratosi pilare può essere accompagnata da una sensazione di secchezza o lieve prurito, soprattutto nei periodi in cui la pelle è più disidratata. Tuttavia, non provoca dolore né complicazioni gravi. La gestione si basa principalmente su una corretta routine di cura della pelle, con l’utilizzo di prodotti idratanti e, in alcuni casi, esfolianti delicati. Mantenere la pelle ben idratata aiuta a migliorare visibilmente la texture cutanea e l’effetto “pelle di pollo”, rendendo la superficie più uniforme.