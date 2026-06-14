Bambini al mare è più stress che altro? Ecco come distrarli cara mamma!

Prepari la borsa, metti dentro crema solare, asciugamani, acqua fresca, magari qualche snack e pensi di aver fatto tutto… Poi arrivi in spiaggia e, dopo dieci minuti appena, comincia il solito giro: «Mi dai il telefono?», «Ho fame», «Mi annoio», «Quando andiamo via?».

Una scena che tantissimi genitori conoscono bene, soprattutto durante le giornate più lunghe, quando il mare dovrebbe diventare sinonimo di libertà e invece rischia di trasformarsi in una trattativa continua. Il punto, però, non è riempire ogni minuto della giornata con mille attività organizzate, perché anche la noia ha il suo valore. Il vero trucco è creare piccole alternative, semplici ma efficaci, capaci di spostare l’attenzione dei bambini lontano dallo schermo e da quella richiesta costante di qualcosa da mangiare.

Il mare, da questo punto di vista, è già una palestra naturale incredibile. Sabbia, acqua, conchiglie, secchiello, palette, ombrelloni, asciugamani e perfino le ombre possono diventare strumenti di gioco. Bisogna solo cambiare prospettiva: non servono giocattoli costosi, non serve portare mezza casa in spiaggia, serve piuttosto costruire una piccola routine che li aiuti a sentirsi coinvolti.

Bambini al mare, il segreto è dare loro una missione

Una delle cose che funziona di più con i bambini è trasformare il tempo in spiaggia in una piccola missione. Non basta dire «vai a giocare», perché per molti bambini questa frase è troppo generica e dopo poco tornano indietro a chiedere il cellulare. Meglio proporre qualcosa di preciso, magari anche molto semplice.

Ad esempio, possiamo chiedere loro di costruire una pista per le biglie, una città di sabbia, una torta finta decorata con sassolini, oppure una piccola diga vicino alla riva. In questo modo non stanno solo giocando, ma stanno realizzando qualcosa. E quando i bambini hanno un obiettivo, anche piccolo, tendono a rimanere concentrati più a lungo.

Lo stesso vale per la raccolta delle conchiglie. Non deve diventare una corsa a prendere tutto ciò che si trova, ma un piccolo gioco di osservazione: trovare tre conchiglie diverse, cercare il sassolino più liscio, individuare qualcosa che abbia una forma strana. Così il bambino si muove, osserva, usa la fantasia e soprattutto non sente subito il bisogno di tornare al telefono.

Un’altra idea molto utile è quella di creare una sorta di «kit da spiaggia intelligente»: non troppi giochi, ma quelli giusti. Un secchiello, una paletta, qualche stampino, una bottiglietta vuota da riempire e svuotare, magari un quadernino piccolo per disegnare sotto l’ombrellone nei momenti più caldi. Pochissime cose, ma capaci di occupare la mente senza creare confusione.

Come evitare la richiesta continua di cibo

Il capitolo cibo merita un discorso a parte, perché spesso i bambini al mare chiedono da mangiare non sempre per fame vera, ma per noia, stanchezza o semplice abitudine. E qui serve un po’ di organizzazione prima ancora di uscire di casa.

La soluzione migliore è stabilire dei momenti precisi per gli snack, spiegandolo subito: merenda dopo il bagno, frutta a metà mattina, pranzo quando tutti si siedono sotto l’ombrellone. Questo aiuta il bambino a capire che il cibo c’è, non viene negato, ma non può diventare l’unico passatempo della giornata.

Meglio puntare su snack pratici, freschi e facili da gestire: frutta già lavata e tagliata, crackers semplici, piccoli panini, mandorle solo se il bambino è abbastanza grande e abituato a mangiarle in sicurezza, oppure yogurt da bere ten