Look da spiaggia: i costumi di tendenza per l’estate che vorrai sfoggiare anche tu

I modelli più belli dei costumi di tendenza per l’estate 2025. Scopri quale costume scegliere per un’estate all’insegna della moda!

I costumi di tendenza per l’estate 2025 mettono d’accordo tutti gli stili: dal semplice costume intero total black al bikini con dettagli vistosi ed eccentrici che rendono il look da spiaggia ancora più sofisticato e alla moda. I brand e le maison puntano ai toni caldi e intensi, non mancheranno i costumi colorati e più eccentrici per un look che non lascia passare inosservate!

Scopriamo insieme quali sono i costumi di tendenza per l’estate 2025 che vorrai sfoggiare anche tu in riva al mare.

Costumi: tendenze per l’estate 2025 per un look da spiaggia impeccabile

I costumi interi sono alla moda per quest’estate, se preferisci il bikini ecco i modelli tra cui scegliere per un look impeccabile.

Costumi interi

I costumi da bagno interi sono un classico intramontabile, per un tocco di stile in più in spiaggia dovrai puntare ai modelli di tendenza per l’estate 2025. Scopri i costumi da bagno interi da scegliere per la calda stagione!

Total red

Caldo e passionale, il rosso è una nuance di tendenza per l’estate 2025. Perché non sfoggiarlo in riva al mare con un bikini a fascia che mette in evidenza l’abbronzatura? Scegli una tonalità di rosso che possa andar bene per la tua carnagione. La variante più gettonata della calda stagione è accesa e vivace.

Gioiello

Se non ami indossare i gioielli in spiaggia perché ti infastidiscono, potresti seguire la moda grazie ai bikini gioiello. Applicazioni luccicanti e brillanti danno quel tocco di stile e luce in più al look, il costume di tendenza per il 2025 sarà sicuramente sofisticato e chic.

Il ritorno dei laccetti

I laccetti tornano tra le tendenze dell’estate, ideali per creare movimento e ottenere un effetto sgambato. Scegli uno slip con lacci lunghi monocolore, così da poter creare il contrasto con il top scelto!

Colorati e vivaci

Dai motivi floreali a quelli geometrici e animalier, il costume a fantasia è una tendenza da non lasciarsi scappare. Oltre alle classiche nuance di tendenza, dovresti avere con te un costume dai motivi vivaci che ti permettono di dare quel tocco in più di stile al tuo look.

Total black

Dal total red e i colori vivaci a fantasia, passiamo a un classico minimalista che piace sempre a tutte: il costume nero. Ideale sia intero che a due pezzi, con il costume nero non puoi di certo commettere errori.