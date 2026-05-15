Met Gala 2026, il trucco c’è ma non si vede: il “no make-up make-up” conquista le star

Dal blush rosato alla pelle luminosa: al Met Gala 2026 il trucco invisibile diventa il nuovo simbolo di lusso e raffinatezza. Al Met Gala 2026, l’evento benefico più glamour del Metropolitan Museum of Art di New York, gli abiti scenografici e le acconciature eccentriche non sono stati gli unici protagonisti della serata. A catturare l’attenzione di esperti di moda e osservatori è stata soprattutto una scelta beauty condivisa da molte celebrità: presentarsi con un trucco quasi impercettibile, tanto naturale da sembrare assente. Modelle come Gigi Hadid e Ashley Graham, insieme ad attrici e cantanti del calibro di Margot Robbie, Hunter Schafer e Gracie Abrams, hanno sfilato sul red carpet con visi luminosi e minimali. Niente ombretti marcati, eyeliner grafici o …

Dal blush rosato alla pelle luminosa: al Met Gala 2026 il trucco invisibile diventa il nuovo simbolo di lusso e raffinatezza.

Al Met Gala 2026, l’evento benefico più glamour del Metropolitan Museum of Art di New York, gli abiti scenografici e le acconciature eccentriche non sono stati gli unici protagonisti della serata. A catturare l’attenzione di esperti di moda e osservatori è stata soprattutto una scelta beauty condivisa da molte celebrità: presentarsi con un trucco quasi impercettibile, tanto naturale da sembrare assente.

Modelle come Gigi Hadid e Ashley Graham, insieme ad attrici e cantanti del calibro di Margot Robbie, Hunter Schafer e Gracie Abrams, hanno sfilato sul red carpet con visi luminosi e minimali. Niente ombretti marcati, eyeliner grafici o ciglia finte vistose: il make-up del momento punta sulla discrezione.

Il trionfo del “no make-up make-up”

Quella vista al Met Gala non è una novità improvvisa, ma la conferma di una tendenza che domina da anni il mondo della bellezza. Si chiama “no make-up make-up”, ovvero un trucco studiato nei minimi dettagli per sembrare inesistente.

L’effetto naturale si costruisce attraverso texture leggere, colori neutri e una pelle estremamente curata. Il dettaglio più evidente sui volti delle star era il blush rosato, applicato su guance e zigomi per simulare un rossore spontaneo. Immancabile anche l’illuminante, usato per dare luce al viso senza appesantirlo.

Dietro questa apparente semplicità, però, si nasconde un lavoro molto complesso. La make-up artist Serena Congiu, che lavora da oltre dieci anni tra moda e videoclip musicali, spiega che realizzare un trucco naturale richiede spesso più precisione rispetto a un make-up creativo.

«Non è affatto più semplice», racconta. «È più veloce uniformare il viso con il fondotinta che correggere singole imperfezioni in modo invisibile e naturale».

Per ottenere questo risultato vengono utilizzati prodotti dalla formulazione sempre più leggera e impalpabile, capaci di fondersi con la pelle come fossero skincare.

Dalla pandemia alla “clean girl aesthetic”

Il successo del trucco invisibile è strettamente legato all’esplosione della skin care negli ultimi anni. Durante la pandemia da Covid-19, con lunghi periodi trascorsi in casa, molte persone hanno iniziato a investire di più nella cura della pelle piuttosto che nel make-up tradizionale.

Le vendite dei cosmetici colorati sono diminuite, mentre creme, sieri e trattamenti hanno continuato a crescere. Da lì è nata una nuova idea di bellezza: meno costruita, più fresca e luminosa.

Anche il linguaggio della moda è cambiato. Se negli anni Dieci dominavano contouring marcati, sopracciglia scolpite, fondotinta opachi e ciglia XXL, oggi prevale l’estetica della “clean girl”: un’immagine elegante e curata che punta a sembrare spontanea.

Non a caso riviste come Vogue avevano già parlato di una vera e propria “No-Mascara Era”, osservando l’assenza di mascara sui red carpet hollywoodiani. E nel backstage delle sfilate si ripete sempre più spesso un concetto diventato ormai mantra del settore: “skin care is the new makeup”.

Nina Park e le nuove regine del beauty naturale

Tra le professioniste che hanno contribuito a rendere iconico questo stile c’è la make-up artist americana Nina Park, oggi tra le più richieste a Hollywood.

Negli ultimi anni ha firmato i beauty look di attrici come Emma Stone, Saoirse Ronan, Margaret Qualley e Greta Lee, diventando un punto di riferimento del trucco minimalista.

Al Met Gala 2026 Park ha curato il make-up di Lily-Rose Depp, Jung Ho-yeon e Zoë Kravitz, una delle sue muse storiche. In un’intervista al New York Times, la truccatrice ha spiegato che ottenere una pelle radiosa richiede ore di preparazione: studio delle tonalità, prove di contouring leggerissimo e applicazioni quasi invisibili di correttore e matita labbra.

Il suo stile è diventato virale anche sui social, dove migliaia di creator replicano le sue tecniche attraverso tutorial e video beauty.

Il ritorno del trucco audace? Le due anime della bellezza convivono

Nonostante il dominio del make-up naturale, il mondo della moda resta sempre più frammentato e dominato da microtendenze. Accanto alla ricerca della pelle perfetta e luminosa, stanno tornando anche look più audaci ispirati agli anni 2000.

Molte influencer continuano infatti a preferire eyeliner marcati, labbra definite e make-up più scenografici. Secondo Serena Congiu, il settore sta entrando in una nuova fase di sperimentazione.

«Si sta ricominciando a giocare con make-up più elaborati», osserva la make-up artist, «ma oggi convivono con l’ossessione per la skin care e per la pelle naturale».

Ed è forse proprio questa la vera fotografia del beauty contemporaneo: non una sola regola estetica, ma la libertà di oscillare tra minimalismo e spettacolo, proprio come accade ogni anno sul red carpet del Met Gala.