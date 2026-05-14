Come lavare i capelli dopo il mare, l’errore che li rende stopposi

Il sale marino disidrata i capelli per osmosi: il sodio richiama l’acqua all’esterno della fibra capillare, lasciandola secca e fragile. Il cloro delle piscine, invece, apre le squame del capello e ossida la melanina, schiarendo le chiome scure e ingiallendo quelle chiare.

Molti pensano che basti sciacquare con acqua dolce per rimuovere i residui. Non è sufficiente: sale e cloro si legano alla cheratina e restano intrappolati anche dopo il risciacquo. Se non si interviene con un lavaggio mirato, i capelli diventano stopposi, opachi e pieni di nodi.

La regola d’oro è non aspettare. Il primo gesto dopo essere usciti dall’acqua (mare o piscina) è sciacquare con acqua corrente, anche senza shampoo, per rimuovere il grosso dei cristalli di sale. Ma il vero lavaggio va fatto entro poche ore, non il giorno dopo.

Shampoo delicato, non aggressivo

L’errore più comune è usare uno shampoo schiarente o anticrespo subito dopo il mare. Questi prodotti hanno un pH troppo alto o contengono solfati aggressivi che, insieme al sale, seccano ulteriormente. Meglio uno shampoo delicato, con pH intorno a 5,5 (neutro-acido), possibilmente senza SLS.

Un ingrediente chiave è l’aloe vera o il pantenolo, che reidratano. Se i capelli sono molto intrecciati, prima dello shampoo applicare un olio vegetale (cocco, jojoba) a secco, massaggiare e lasciare agire 5 minuti: l’olio scioglie i nodi e protegge la fibra dal lavaggio. Sciacquare con acqua tiepida, mai calda (il calore apre le squame). Per chi ha capelli colorati, un prodotto con filtri UV aiuta a fissare il colore e prevenire lo sbiancamento da cloro.

Il trattamento post-mare: maschera e aceto

Dopo lo shampoo, è obbligatoria una maschera idratante (non un balsamo leggero). Si applica dalle lunghezze alle punte, si lascia agire almeno 5 minuti. Un rimedio naturale economico è l’aceto di mele diluito (un cucchiaio in un litro d’acqua) come ultimo risciacquo: l’acidità richiude le squame e restituisce lucentezza.

Asciugare tamponando con un asciugamano di microfibra (non strofinare), poi lasciare all’aria il più possibile. Il phon, se necessario, a temperatura media e con bocchetta concentratrice. Per chi va al mare tutti i giorni, una volta a settimana usare uno shampoo chelante (rimuove i metalli pesanti del cloro), ma non più di una volta, altrimenti si sfibra il capello. Con questi accorgimenti, i capelli post-mare non saranno più stopposi, ma morbidi e lucenti. E la prossima volta che senti lo scricchiolio sotto la doccia, saprai perché.