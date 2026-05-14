Vertigini, quando non sono da sottovalutare: le più comuni sono quelle da stress, cosa fare

Le vertigini sono un disturbo molto comune e spesso vengono associate a stanchezza, ansia o periodi particolarmente intensi dal punto di vista emotivo. In molti casi sono temporanee, ma esistono situazioni in cui non devono essere ignorate perché potrebbero nascondere problemi più seri. La sensazione di perdere l’equilibrio, di avere la testa leggera oppure di percepire l’ambiente intorno come se girasse può comparire improvvisamente e creare forte preoccupazione. Le vertigini da stress sono tra le più diffuse, soprattutto in periodi caratterizzati da tensione psicologica, ritmi elevati e mancanza di riposo. Chi ne soffre racconta spesso di sentirsi instabile, confuso e affaticato, con episodi che aumentano nei momenti di maggiore pressione. Non sempre però il disturbo è legato esclusivamente all’ansia. Le …

Le vertigini sono un disturbo molto comune e spesso vengono associate a stanchezza, ansia o periodi particolarmente intensi dal punto di vista emotivo. In molti casi sono temporanee, ma esistono situazioni in cui non devono essere ignorate perché potrebbero nascondere problemi più seri.

La sensazione di perdere l’equilibrio, di avere la testa leggera oppure di percepire l’ambiente intorno come se girasse può comparire improvvisamente e creare forte preoccupazione. Le vertigini da stress sono tra le più diffuse, soprattutto in periodi caratterizzati da tensione psicologica, ritmi elevati e mancanza di riposo. Chi ne soffre racconta spesso di sentirsi instabile, confuso e affaticato, con episodi che aumentano nei momenti di maggiore pressione.

Non sempre però il disturbo è legato esclusivamente all’ansia. Le vertigini possono avere origini differenti, che coinvolgono l’orecchio interno, la cervicale, la pressione arteriosa o altre condizioni mediche. Per questo motivo è importante osservare attentamente la frequenza degli episodi e gli eventuali sintomi associati, evitando di minimizzare soprattutto quando il problema tende a ripresentarsi nel tempo.

Perché lo stress può provocare vertigini improvvise

Quando il corpo vive una fase di forte tensione emotiva entra in uno stato di allerta continuo. Il sistema nervoso reagisce aumentando il livello di adrenalina e modificando il ritmo della respirazione. Questo meccanismo può provocare senso di instabilità, capogiri e difficoltà di concentrazione. Le persone che soffrono di ansia tendono infatti a respirare in modo più rapido e superficiale, favorendo quella sensazione di testa vuota che spesso viene descritta come vertigine.

Le vertigini da stress possono comparire anche insieme ad altri sintomi molto comuni come tachicardia, tensione muscolare, nausea, sudorazione e sensazione di oppressione. In alcuni casi si manifestano durante periodi di forte carico lavorativo o emotivo, mentre in altri arrivano dopo settimane di stanchezza accumulata. Dormire poco, mangiare in modo irregolare e trascorrere troppo tempo davanti a schermi e dispositivi elettronici può aggravare ulteriormente il problema, aumentando la percezione di instabilità e affaticamento mentale.

I segnali da non ignorare e cosa fare davvero

Anche se lo stress rappresenta una delle cause più frequenti, esistono situazioni in cui le vertigini richiedono attenzione medica. Se il disturbo compare all’improvviso in modo molto intenso, oppure è accompagnato da difficoltà nel parlare, perdita di forza, problemi alla vista o svenimenti, è importante rivolgersi rapidamente a un medico. Lo stesso vale quando gli episodi diventano ricorrenti o compromettono le normali attività quotidiane.

Per ridurre le vertigini legate all’ansia e allo stress può essere utile intervenire sulle abitudini quotidiane. Rallentare i ritmi, migliorare la qualità del sonno, praticare attività fisica leggera e dedicare tempo al rilassamento aiuta spesso a diminuire i sintomi. Anche imparare a gestire l’ansia attraverso tecniche di respirazione o un percorso psicologico può fare la differenza nei casi in cui il corpo manifesta il disagio emotivo attraverso segnali fisici persistenti. Prestare attenzione ai campanelli d’allarme resta comunque fondamentale, perché distinguere una semplice risposta allo stress da un problema di salute più importante permette di intervenire nel modo corretto e senza ritardi.