Post partum, cosa fare se il bambino si sveglia sempre e non ti fa dormire

Nei primi tre mesi, il bambino non ha un ritmo circadiano: il suo sonno è polifasico, frammentato in cicli di 50-60 minuti. Sveglie frequenti non significano che stai sbagliando qualcosa.

Il problema è l’accumulo di stanchezza nella madre, che porta a reazioni emotive (frustrazione, ansia, pianto) e, in alcuni casi, alla depressione post partum. L’obiettivo non è “far dormire il bambino tutta la notte” (fisiologicamente impossibile), ma ridurre il carico sul tuo sonno.

La prima mossa è accettare che il risveglio è fisiologico, non un fallimento. La seconda è organizzare i turni con il partner. Anche due ore di sonno ininterrotto (dalle 21 alle 23) hanno un effetto rigenerante maggiore di sei ore frammentate.

Le strategie pratiche per allungare i cicli

Non tutti i risvegli richiedono un intervento completo (cambiare, poppare, dondolare per 20 minuti). Impara a distinguere i lamenti dal pianto reale. Il neonato, nel passaggio tra un ciclo di sonno e l’altro, può mugolare o muoversi. Aspetta un minuto: spesso si riaddormenta da solo. Se il pianto aumenta, allora intervieni. Per i bambini allattati al seno, il “co-sleeping” controllato (lettino attaccato al letto) riduce i tempi di sveglia: basta allungare una mano, senza alzarsi. Per quelli artificiali, preparare il biberon in anticipo e tenerlo in un termos a 40°C per la notte.

Un altro accorgimento: ambienti troppo caldi (sopra i 22°C) o troppo illuminati (anche una lucina notturna) aumentano i risvegli. La temperatura ideale per dormire è 18-20°C, buio completo. Il rumore bianco (aspiratore, app con suoni statici) aiuta a coprire i rumori domestici e a far prolungare i cicli.

Cosa fare quando sei esausta e non pensi chiaro

Se il bambino si sveglia ogni 45 minuti per più di una settimana, potrebbe esserci un disagio fisico: reflusso, coliche gassose, o una crescita accelerata (i cosiddetti “scatti” di latte). In questi casi, il pediatra può aiutare. Nel frattempo, la priorità non è il neonato, ma la tua sopravvivenza. Delega tutto il resto (pulizie, cucina, commissioni) per almeno due settimane. Accetta che la casa sia in disordine. Se non hai supporto familiare, valuta una doula post partum o una babysitter notturna anche per una sola notte a settimana. Nessuna madre può reggere settimane con 3-4 ore di sonno frammentato senza conseguenze.

Il sonno recuperato non è un lusso, è una necessità medica. Chiedi aiuto senza vergogna. E ricorda: passerà. I primi sei mesi sono i più duri, poi il sonno si consolida. Ma se senti che la stanchezza ti impedisce di funzionare (pensieri confusi, voglia di piangere sempre, irritabilità costante), parlane con un medico. Non è normale soffrire in silenzio. Il bambino ha bisogno di te, ma tu hai bisogno di dormire. E non c’è niente di egoista in questo.