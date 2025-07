Temptation Island, come finirà tra Flavio e Denise: c’è un super spoiler

Che Temptation Island fosse un programma amato dal pubblico era già cosa nota ma l’attuale edizione sta superando ogni record. La secondo puntata del docu-reality dedicato alle coppie, trasmessa giovedì 10 luglio ha sfiorato il 30% di share. Le dinamiche della coppie tengono incollati alla tv milioni di telespettatori, che sono giù curiosi di scoprire come è finita tra diversi protagonisti.

Tre le coppie più in vista delle prime puntate c’è senz’altro quella formata da Sonia M. e Alessio, al momento separati, con lei rimasta nel villaggio delle fidanzate e lui fuori dal programma. Gli occhi però sono puntati anche su Denise, che non sembra essere affatto indifferente davanti al tentatore Flavio. Ne ha lodato il carattere e la maturità, oltre che la bellezza: come finirà tra loro? C’è uno spoiler.

Flavio e Denise lasciano insieme Temptation Island? Cos’è successo dopo il programma

È successo diverse volte, a Temptation Island, che al termine del percorso nel villaggio nascano nuove coppie. Fidanzate o fidanzati decidono di interrompere la loro relazione per iniziare una nuova conoscenza col single di turno. Una vera svolta, ma i colpi di fulmine esistono e la scintilla può nascere anche all’interno del reality. È quello che accadrà anche tra Denise e Flavio?

Stando a quanto riportato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, il tentatore più acclamato dell’edizione non lascerà il programma in compagnia di Denise. Non sono state date altre informazioni in merito al single, che è per tutti (compreso Pugnaloni) un serio candidato a diventare il prossimo tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi deciderà di ‘pescare’ ancora una volta nell’universo Temptation?

Sin dalla prima apparizione in tv, Flavio ha colpito tutti (nel villaggio e a casa) per il suo notevole aspetto fisico. Denise, però, ha avuto modo di scoprire ulteriori pregi del tentatore, che pur essendo molto giovane si è dimostrato maturo, ambizioso e pieno di iniziativa. Nel corso della seconda puntata dello show, Denise ha ammesso che le piacerebbe che il suo compagno Marco avesse le qualità del single.

Dopo aver visionato le immagini della sua fidanzata in compagnia di Flavio, Marco non ha nascosto la sua delusione, ammettendo di non aspettarsi nulla di simile. “Sta tornando ad essere felice con un’altra persona”, ha commentato. Ma come si concluderà il famoso triangolo? Se, come si dice, Flavio non è uscito in compagnia di Denise, resta da capire se quest’ultima e Marco hanno deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia o se la relazione si è interrotta dopo l’ultimo falò.