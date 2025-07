3 errori makeup che rendono i tuoi occhi piccoli e stanchi accentuando le occhiaie

Ho gli occhi piccoli e in passato commettevo degli errori makeup che mi impedivano di risaltarli a dovere. Anzi, spesso li facevo sembrare ancora più piccoli di quanto già fossero. E non solo.

Gli errori che commettevo con il trucco accentuavano anche le mie occhiaie. Sembrava che non dormissi da giorni, anche se in realtà riposavo bene. È stata la mia amica Giulia, una make up artist, a farmi notare gli errori che stavo commettendo con il trucco.

Voglio svelarli anche a te, affinché tu non commetta i miei stessi errori. Quindi, preparati a cambiare per sempre la sua routine trucco.

3 errori che fanno sembrare i tuoi occhi piccoli e infossati

La matita nera all’interno dell’occhio può sembrare un trucco sensuale e deciso, ma in realtà tende a rimpicciolire visivamente l’occhio.

Questo effetto è ancora più marcato se hai occhi piccoli o incassati. Inoltre, il colore scuro all’interno della rima rende lo sguardo più duro e stanco, soprattutto se ci sono già occhiaie evidenti.

Opta per una matita color burro o nude nella rima interna. Questo piccolo trucco apre immediatamente lo sguardo e dona un aspetto più riposato. Se vuoi comunque un effetto definito, applica la matita nera o marrone solo sulla rima esterna, sfumandola bene.

Il correttore è fondamentale per camuffare le occhiaie, ma se usato male, può fare più danni che benefici. Troppo prodotto o un colore troppo chiaro può evidenziare le pieghette e rendere l’area perioculare più secca e grigia, peggiorando l’effetto stanchezza.

Scegli un correttore idratante e del giusto sottotono. Per occhiaie bluastre, preferisci un correttore pescato; per quelle violacee, meglio uno giallo. Applica poco prodotto e sfumalo con le dita o una spugnetta umida per un effetto naturale. Fissa leggermente con cipria solo se necessario.

Gli ombretti scuri possono creare profondità, ma se applicati su tutta la palpebra mobile, tendono a chiudere l’occhio.

Questo effetto, unito a occhiaie marcate, può dare un aspetto stanco e invecchiato. Anche l’assenza di punti luce è un errore comune: senza una zona luminosa nella parte interna dell’occhio, lo sguardo perde vitalità.

Il consiglio di Giulia? Se hai gli occhi piccoli come i miei è meglio optare per ombretti chiari e satinati. Lo so, quelli scuri sono molto belli, ma fidati: provaci e vedrai la differenza. Ti innamorerai di quelli chiari, così come è stato per me.

Evitare questi 3 sbagli ti aiuterà a valorizzare i tuoi occhi, farli apparire più grandi, svegli e brillanti, riducendo anche l’impatto visivo delle occhiaie. Ricorda: il trucco non serve a coprire, ma ad esaltare. Scegli i prodotti giusti, impara a dosarli e rispetta la forma naturale del tuo viso.

A questo fine, ti consiglio di leggere anche il nostro tutorial su come ingrandire gli occhi con il punto luce illuminante. A me è stato molto di aiuto e sono certa che potrebbe esserlo anche per te.