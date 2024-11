Occhi più grandi con il make up, il tutorial per un trucco perfetto

Gli occhi piccoli possono essere valorizzati e messi in risalto con delle piccole accortezze. Il make up sicuramente può fare la differenza, ecco perché conoscere i segreti dei professionisti può aiutarti a ingrandire gli occhi anche utilizzando il punto luce con l’illuminante.

Prima di tutto devi scegliere i colori giusti per il tuo occhio, non perdere la nostra guida su come far sembrare più grandi gli occhi con il trucco. Ti spieghiamo passo dopo passo tutte le accortezze da adottare e da mettere in pratica sia nel quotidiano che nelle occasioni più importanti.

Oltre ad essere di tendenza sul viso per un effetto glowy, l’illuminante può tornare utile per rendere gli occhi più grandi. Ecco il tutorial per un trucco impeccabile!

Trucco luminoso per ingrandire gli occhi con il punto luce

Come ingrandire lo sguardo e gli occhi? Con il make up tutto è possibile, basta conoscere le giuste regole. Le make up artist ci suggeriscono delle piccole regole da mettere in pratica per la realizzazione di un trucco che rende gli occhi decisamente più grandi!

Per poter realizzare il punto luce con l’illuminante basta davvero poco. Dopo aver applicato le varie tonalità di ombretto, l’eyeliner e il mascara, sarà il turno dell’illuminante. Come fare?

Con l’aiuto di un pennello dalla punta sottile dovrai andare ad illuminare l’interno dell’occhio, quindi crea un punto luce proprio sull’angolo interno dell’occhio così da allungarlo e rendere lo sguardo più aperto.

Il punto luce, però, potrà mettere in evidenza lo sguardo solo se accompagnato da altre accortezze. La stesura del mascara gioca un ruolo importante in questo caso: applicalo sulle ciglia con movimenti che vanno verso l’esterno, in questo modo renderai l’occhio visivamente più grande.

Anche se vorrai realizzare un cat eye, quindi un trucco occhi dallo sguardo felino, o uno smokey eyes più intenso e deciso, ricorda sempre questa regola: scegli l’illuminante per l’angolo interno, crea il punto luce e procedi con tonalità più chiare fino a scegliere le nuances più scure e decise. Dovrai sfumare il tutto così da rendere lo sguardo protagonista indiscusso del look.

Per creare più profondità, inoltre, ti suggeriamo di stendere l’ombretto dalla tonalità più scura proprio nella piega dell’occhio. Vedrai che con queste piccole accortezze il tuo sguardo verrà valorizzato al meglio!

Se desideri ricevere più suggerimenti, non perdere la guida su come valorizzare gli occhi piccoli e il make up da privilegiare ogni giorno!