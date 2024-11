Cat eye, il trucco occhi per uno sguardo felino: tutorial step by step

L’eyeliner è tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere un trucco occhi da gatta impeccabile! Ecco i tutorial da seguire per 3 versioni differenti.

Il cat eye è uno dei make up per gli occhi più gettonati nel periodo invernale. Durante le vacanze natalizie potresti osare con un trucco occhi da gatta per mettere in risalto lo sguardo e valorizzare il colore dei tuoi occhi. Come farlo correttamente?

Consigliato per chi desidera allungare gli occhi, è un trucco di tendenza ormai da diverso tempo che viene proposte in tantissime nuances diverse. Il classico trucco occhi da gatta viene realizzato con l’eyeliner, un buon mascara però non può assolutamente mancare per l’effetto finale tanto desiderato.

Di seguito troverai alcuni dettagli su come realizzare un cat eye con i consigli delle make up artist!

Cat eye, il trucco occhi da gatta che piace a tutte

Per quest’inverno lascia spazio al cat eye e metti da parte per un momento il tanto amato smokey eyes, ottieni uno sguardo più profondo messo in evidenza con la linea di eyeliner che ricorda proprio gli occhi di un gatto.

Per poter realizzare il trucco cat eye dovrai avere tanta pazienza e soprattutto una mano ferma. Rimedia un eyeliner dal pennello sottile, così da poter iniziare a disegnare la linea sulla palpebra superiore, partendo dall’attaccatura delle ciglia. Dovrai procedere con un movimento deciso verso l’alto in modo da creare la famosa coda.

L’aspetto felino, quindi il cat eye, lo otterrai dopo aver lavorato per bene la codina che andrai a intensificare con altro eyeliner. Dovrà essere abbastanza spessa proprio per creare quell’allungamento desiderato in stile sguardo da gatto.

Segui il tutorial passo dopo passo qui sotto per ottenere un cat eye perfetto!

Un cat eye più eccentrico e definito può essere accompagnato da una nuances di sfumature glitterate così da mettere ancora più in evidenza lo sguardo.

Il trucco occhi incornicia lo sguardo rendendolo felino, una volta che lo avrai testato sul tuo sguardo non potrai più fare a meno di sfoggiarlo.

Per chi ama osare e sbizzarrirsi con nuove tendenze, potrebbe anche provare il reverse cat eye, basta seguire il tutorial qui sotto per ottenere un make up impeccabile!

Il cat eye è un make up versatile che si adatta a tutte le occasioni. Puoi sbizzarrirti con la scelta degli ombretti da abbinare, lasciarlo protagonista assoluto dello sguardo oppure valorizzarlo ancora di più con ciglia più voluminose e allungate.

Lo spessore della linea puoi deciderlo tu in base al risultato finale che vuoi ottenere, l’importante è non rimpicciolire ancora di più l’occhio se l’obiettivo è quello di allungarlo!