Tutto sul mascara: i migliori prodotti per ciglia stupende

Non vi è tendenza trucco dell’autunno/inverno che non ponga al centro del make-up lo sguardo. Per questa stagione le ciglia si vestono di grande magnificenza: lunghe, anzi lunghissime, drammatiche e minuziosamente definite. Quali saranno i nostri più preziosi alleati, atti a raggiungere scopo? Chiaramente i mascara di seguito citati, i quali sono anche i nostri assoluti must del momento.

PUPA VAMP! Forever: volume estremo per una tenuta esagerata

Foto Instagram @pupamilanoitaly

Dell’iconico mascara Vamp! di Pupa sono già state tessute le lodi davvero in ogni dove: ecco perché sapere che ne è stata realizzata una versione migliorata, caratterizzata da una tenuta -davvero- estrema non può che costituire la buona nuova che attendevamo. Si chiama Forever, per l’appunto, e regala un volume esageratamente smisurato coniugandolo ad una tenuta insuperabile, a prova di sbavature.



Lo scovolino dalla forma sinuosa presenta fibre morbide e fitte le quali permettono di raccogliere la massima quantità di prodotto per un effetto ultra generoso, modulabile e uniforme.

KIKO, Blue Me 36h Lasting & Volume Effect Mascara: ciglia volumizzate a lungo

Foto Instagram @kikomilano

Parliamo ora del nuovo mascara effetto volume ed a lunga durata (si vocifera addirittura fino a 36 ore) di Kiko: esso promette di valorizzare le ciglia donando loro un aspetto volumizzato ed amplificato che duri l’intera giornata.

La formula è vegana, la texture, invece, fluida ed elastica perché arricchita da una microalga particolare e da burro di karitè. L’applicatore in fibra vanta una forma ovale che permette di distribuire il prodotto sull’intera lunghezza delle ciglia, il tutto a scanso di grumi.

L’Oreal PRO XXL, tre mascara ed un solo risultato: l’effetto è wow

Foto Instagram @lorealparis

Non uno, ma ben tre nuovi mascara per L’Oreal. Tutti rigorosamente con doppio scovolino!

Il primo, Pro XXL Extension, risulta essere l’ ideale per ciglia corte in quanto dona un effetto extension in soli 2 step: la sua formula arricchita da olio di Jojoba e fibre naturali contribuisce infatti a renderle definite ed allungate.

Il Pro XXL Volume, poi, è pensato per garantire volume istantaneo (effetto 3D) alle ciglia più sottili. Questo è formulato a base di Pantenolo, il quale le rende immediatamente piene e voluminose in poche mosse.

Infine Pro XXL Lift è l’autentica salvezza per quanto riguarda le ciglia dritte: esso gode di un effetto laminazione professionale grazie all’esclusiva formula infusa con Pro-Keratina, la quale permette di amplificare lunghezza e volume grazie anche alle setole sottili che permettono di catturare ogni ciglia dalla radice alla punta.