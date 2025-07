Uomini e Donne, addio a una delle coppie più amate: “Ho il cuore a pezzi”

Storia terminata per una delle coppie di Uomini e Donne preferite dal pubblico: l’annuncio social non lascia spazio a dubbi.

Come ogni estate Uomini e Donne è in pausa e per seguire le nuove puntate bisognerà attendere settembre. Le prime registrazioni della prossima stagione si terranno a fine agosto e sarà a partire da quel momento che si conosceranno i nomi dei primi protagonisti dello show. In attesa di notizie ufficiali, è arrivata una novità che riguarda una delle coppie più amate tra quelle nate nel programma.

Una novità molto triste, poiché con un comunicato condiviso sui social l’ex corteggiatrice ha annunciato la fine della sua storia col tronista conosciuto in tv. Una vera doccia fredda per i fan, che non si aspettavano tale epilogo. Fino a poco tempo fa, i due si erano mostrati felici e complici sui social, ma qualcosa è andato storto. Perché si sono lasciati? Ecco cosa è emerso nel messaggio.

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne si separa: l’annuncio social

“Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto”. Con queste parole, condivise sul suo canale ufficiale di Instagram, Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della sua storia con Brando Ephrikian.

Nel messaggio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ammette di avere il cuore appezzi e di essere ancora legata al suo ormai ex, ma ha parlato di ferite troppo profonde e di componenti fondamentali che mancavano nella relazione. La napoletana ha ammesso di sentirsi in colpa e di non voler far soffrire nessuno ma aggiunge: “Non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo è venuto a mancare, la colpa è di entrambi”.

Le strade si separeranno ma Raffaella sottolinea che quanto vissuto di bello con Brando non svanirà mai, così come il bene che li lega. E Brando? Sul suo canale Instagram, l’ex tronista ha condiviso poche parole, annunciando uno stop dai social per prendersi cura di se stesso e rallentare: “Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po’ più di luce dentro”. La coppia aveva già vissuto in passato un momento di crisi, che era stato però superato. Questo, però, ha tutta l’aria di essere un addio definitivo.