Controtendenza: 3 colori di unghie sottovalutati ma originali in estate, valorizzano tutte le mani

Chi ha detto che bisogna per forza seguire la moda per essere belle? Anzi, a volte ci sono degli abiti, colori o quant’altro controtendenza che possono valorizzarci molto di più.

Oggi parleremo di unghie estive e di tendenze unghie. Voglio svelarti alcuni colori sottovalutati ma che spero tornino di moda al più presto. Stanno bene a tutte e valorizzano ogni mano e tipologia di unghia.

Sì, anche quelle cortissime e che somigliano a delle zappe, dico per davvero. Sono così particolari che non avrai neanche bisogno della nail art e di dettagli come brillantini o altro per distinguerti dalla massa.

Se ti ho incuriosito almeno un po’, continua a leggere e vedrai di quali sto parlando.

Unghie controtendenza: 3 colori fuori moda ma perfetti per valorizzare tutte le mani

Il primo è il verde oliva, eggià. Sai una cosa? È sorprendentemente chic anche in estate, non solo in autunno come in molte tendono erroneamente a pensare.

A differenza dei verdi accesi (che possono stonare con certe carnagioni), il tono oliva è neutro, terroso, e sta divinamente sia sulle pelli chiare che su quelle più scure.

Funziona benissimo con gioielli dorati, outfit bianchi o beige e, dettaglio non trascurabile, fa sembrare le mani più curate e affusolate. È il colore giusto se cerchi qualcosa di diverso, ma sofisticato.

E no, non è “troppo serio” per la stagione calda — basta abbinarlo con un anello particolare o un top fresco e voilà, effetto wow garantito.

Il blu in estate è spesso accantonato perché “troppo invernale”. Ma il blu mirtillo, quello profondo e vellutato, sta tornando con prepotenza. È più scuro di un azzurro cielo, ma non cupo come il navy. È… giusto. Perfetto con la pelle baciata dal sole, ma anche elegantissimo su mani più chiare.

Lo ami se hai uno stile minimal, se ti piacciono le camicie in lino, i sandali in pelle, i look puliti ma con un twist. E la cosa più bella? Fa sì che lo smalto scheggiato non si noti, quindi è anche molto pratico per chi è spesso in viaggio, non ha tempo e voglia di fare ritocchi o semplicemente tende a mangiarsi le unghie (presente all’appello!).

Il nude è sempre un passepartout, ma il nude tendente all’albicocca è tutta un’altra storia. Te lo dico chiaramente… non è sottovalutato, è SOTTOVALUTATISSIMO.

In realtà è più caldo, più solare, più “vivo” degli altri nude senza essere troppo vistoso. È il colore ideale se vuoi mani curate ma con discrezione, quel tipo di eleganza silenziosa che si nota proprio perché non vuole farsi notare.

Perfetto per unghie corte, ovali, a mandorla, si adatta a tutte le forme e non ha bisogno di nail art elaborate. Se ami lo stile clean girl, questo è il tuo colore dell’estate. E se ti piace giocare, puoi anche abbinarlo a un top coat opaco o aggiungere un dettaglio dorato su un’unghia sola. Provaci, lo amerai alla follia e non ne farai più a meno!